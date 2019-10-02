Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна

На YouTube опубликован трейлер биографической ленты "Танец с саблями" режиссера и сценариста Юсупа Разыкова ("Склифосовский", "Волкодав") - посвященной в большей своей части истории создания титульного произведения. Без преувеличений - шедевра, знакомого практически каждому.

Действие фильма происходит осенью 1942 года в Молотове (Пермь), где Хачатурян вместе с Ленинградским академическим театром оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр) был в эвакуации. И где перед последней репетицией "Гаянэ" композитор неожиданно получает приказ от дирекции создать еще один танец для уже готовой финальной части балета.

В итоге самое свое известное произведение Хачатурян, которого сыграл Амбарцум Кабанян ("Обратная сторона Луны"), напишет всего за восемь часов!

В других ролях: Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Инна Степанова, Иван Рыжиков, Вадим Сквирский, Алексей Назаров, Арман Навасардян, Александр Ильин-младший и умерший в июне Александр Кузнецов, сыгравший в ленте одну из своих последних ролей.

Премьера - 7 ноября.