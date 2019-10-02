Новости

Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 15:10
Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 15:00
Умер чешский певец Карел Готт 12:34
В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 01.10.2019
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 01.10.2019

Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна

Новости
    02.10.2019, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован трейлер биографической ленты "Танец с саблями" режиссера и сценариста Юсупа Разыкова ("Склифосовский", "Волкодав") - посвященной в большей своей части истории создания титульного произведения. Без преувеличений - шедевра, знакомого практически каждому.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона"

Действие фильма происходит осенью 1942 года в Молотове (Пермь), где Хачатурян вместе с Ленинградским академическим театром оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр) был в эвакуации. И где перед последней репетицией "Гаянэ" композитор неожиданно получает приказ от дирекции создать еще один танец для уже готовой финальной части балета.

В итоге самое свое известное произведение Хачатурян, которого сыграл Амбарцум Кабанян ("Обратная сторона Луны"), напишет всего за восемь часов!

В других ролях: Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Инна Степанова, Иван Рыжиков, Вадим Сквирский, Алексей Назаров, Арман Навасардян, Александр Ильин-младший и умерший в июне Александр Кузнецов, сыгравший в ленте одну из своих последних ролей.

Премьера - 7 ноября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 01.10.2019
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 01.10.2019
Новый сезон "Очень странных дел" официально анонсирован 01.10.2019
Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla 01.10.2019
⧣ Россия
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
46-летняя дочь Андрея Миронова Мария стала мамой 01.10.2019
Юрий Лоза усомнился в актерском таланте Моники Беллуччи 01.10.2019
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом 30.09.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath 30.09.2019
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса 30.09.2019
Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме "Проксима" 30.09.2019
⧣ байопик
Фото: youtube.com/ 28 панфиловцев
Вышел тизер фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк 27.09.2019
Вышел трейлер фильма про Михаила Калашникова 25.09.2019
Найдена ранее не издававшаяся песня Юлии Началовой 16.09.2019