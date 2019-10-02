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Рубрика: В мире

Жертвами нападения боевиков в Мали стали 25 человек

Боевики, использующие тяжелые вооружения, атаковали два военных лагеря в Мали, расположенные в населенных пунктах Булкесси и Мондоро возле границы с Буркина-Фасо. Нападения унесли жизни 25 военнослужащих, четверо получили ранения. Судьба еще 60 военных пока неизвестна.

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Как информирует France Presse, батальону малийской армии удалось отстоять лагеря, уничтожив 15 боевиков и пять их автомобилей.

Малийские военные совместно с вооруженными силами Буркина-Фасо при поддержке сил операции "Бархан" проводят операцию по ликвидации атаковавших базы боевиков.

В мире Африка Мали
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