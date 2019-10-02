Жертвами нападения боевиков в Мали стали 25 человек

Боевики, использующие тяжелые вооружения, атаковали два военных лагеря в Мали, расположенные в населенных пунктах Булкесси и Мондоро возле границы с Буркина-Фасо. Нападения унесли жизни 25 военнослужащих, четверо получили ранения. Судьба еще 60 военных пока неизвестна.

Как информирует France Presse, батальону малийской армии удалось отстоять лагеря, уничтожив 15 боевиков и пять их автомобилей.

Малийские военные совместно с вооруженными силами Буркина-Фасо при поддержке сил операции "Бархан" проводят операцию по ликвидации атаковавших базы боевиков.