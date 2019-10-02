Жители Сан-Франциско заблокировали вход на улицу бездомным и наркодиллерам

"Все находились в таком отчаянии, что решили объединиться, потому что по соседству с нами была разбита не одна палатка или две с бездомными", - сказал местный житель по имени Джон, который опасался назвать фамилию из-за угроз, которые получили он и его соседи. По его словам, бурную деятельность в районе, при попустительстве полиции, развили многочисленные наркодилеры. "Это были торговцы наркотиками в больших палатках, люди входили в них и выходили, а местные жители не чувствовали себя в безопасности, направляясь поздно вечером к себе домой", - признался мужчина.

В этом районе Сан-Франциско, по словам местных жителей, в последние шесть месяцев наркодилеры, вооруженные ножами и оружием, которые прячут наркотики в палатках, заметно активизировали свою незаконную деятельность. Жители объяснили, что улица стала настолько небезопасной, что они вынуждены встречать своих близких в людном месте у продуктового магазина поблизости и провожать их до дома.

Местные жители установили своеобразные баррикады у Маркет-стрит, одной из главных магистралей Сан-Франциско. Они мешали бездомным и наркодилерам ставить палатки в течение нескольких недель, пока последние не перешли в контратаку и стали сносить заграждения.

Местные власти посчитали, что каменные барьеры представляют угрозу безопасности, переместив гигантские камни обратно на тротуар. Но активисты вернулись, снова вытолкнув их на улицу. Джон сказал, что около 40 соседей скинулись, чтобы купить валуны после того, как звонили в мэрию города и полицию десятки раз. Городские рабочие в понедельник убрали валуны и не увозят их, пока соседи решают, что с ними делать дальше, сказал во вторник директор по общественным работам мэрии города Мохаммед Нуру. "Никто не хочет, чтобы торговцы наркотиками находились через улицу от их домов, и город обязан сотрудничать с соседями, чтобы убедиться, что у них чистый и безопасный район", - сказал Нуру.

"Перетягивание каната", похоже, закончилось на этой неделе после того, как местные жители попросили городские власти убрать камни, заявив, что им поступают угрозы в виде звонков, электронных писем, а также донимают люди, выкрикивающие настоящие проклятия, когда они покидают свои дома.

Как отмечают эксперты, столкновение в Калифорнии по поводу того, как обуздать растущий кризис, стало патовым. Жители говорят, что хотят защитить себя от торговли наркотиками или от других проблем, связанных с собственной безопасностью. Защитники бездомных отвечают, что этим людям больше некуда идти и они якобы лишены жилья из-за роста цен на недвижимость и неравенства в доходах.

"Я считаю, что должно быть лучшее решение, чем блокировать людей от использования общественного тротуара, - сказал Грег Ахерн, который приносит бездомным бутерброды и гигиенические наборы. - Однако установка заграждений из камней показывает, насколько отчаялись местные жители".

Лос-Анджелес также борется с бездомностью, и владелец местного венгерского культурного центра этим летом использовал аналогичный подход, возводя массивные баррикады из камней, чтобы блокировать людей, разбивающих палатки вокруг его здания. Всего он насчитал здесь 140 таких палаток.

Кризис также вызвал новые споры местных властей с президентом Дональдом Трампом, который обвинил мэрии Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в неспособности очистить города от бытовых отходов и раскритиковал их за либеральную политику. Мэры обоих городов отвергли обвинения президента, но заявили, что будут не против, если Трамп произведет федеральное финансирование.

Несмотря на ежегодный бюджет в 12,3 миллиарда долларов, Сан-Франциско долго боролся за то, чтобы содержать бездомных и улицы в чистоте от мусорных отходов, а также шприцов и игл, особенно в районах с большим количеством людей, которые являются бездомными или зависимы от наркотиков. В списке ожидания для размещения в городских приютах находится не менее 1000 бездомных.

В Лос-Анджелесе данные, опубликованные в июне, показали рост числа бездомных на 16% по сравнению с прошлым годом. Их число возросло до 36,3 тысячи человек, что сопоставимо с размером небольшого американского города.