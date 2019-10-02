Жители Сан-Франциско заблокировали вход на улицу бездомным и наркодиллерам

Новости

Медведи начали выходить в населенные пункты Хабаровского края 06:09
Экс-губернатор Герреро дал показания по делу об убийстве студентов 05:58
Первый мост через Евфрат на востоке Сирии будет построен в октябре 05:21
Высадку морского десанта предотвратили на Камчатке 04:59
Число погибших в ДТП в Перу увеличилось до 23 04:48
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой 04:30
Видео: Звезды ТВ провели день в сафари-парке Приморья 04:22
В Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек 04:20
На Тихоокеанском флоте подняли в небо противолодочные самолеты 04:11
Жертвами нападения боевиков в Мали стали 25 человек 03:53
Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет 03:53
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17 02:58
Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе 02:57
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии 02:26
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию 02:02
Протесты в Багдаде привели к ранениям 200 человек 01:56
Bloomberg: Украина купит у США ПТРК Javelin на 39 миллионов долларов 01:32
ДТП с участием автобуса в Перу унесло жизни десяти человек 01:28
В Чили свыше 32 тысяч особей лосося "сбежали" от бизнесмена 00:53
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента 00:28
"Бавария" забила семь голов в ворота "Тоттенхэма" в Лондоне 00:22
"Барселона" - "Интер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
Лингвисты обсудили проблему клеветы и взяток 01.10.2019
В Москве столкнулись два трамвая: есть пострадавшие 01.10.2019
МИД Беларуси приветствовал согласование "формулы Штайнмайера" 01.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
02.10.2019 06:10
Рубрика: В мире

Жители Сан-Франциско заблокировали вход на улицу бездомным и наркодиллерам

Текст: Максим Макарычев
Жители обеспеченного района Сан-Франциско перегородили улицу валунами и огромными камнями, чтобы блокировать вход на нее бездомным и торговцам наркотиками. Дело дошло до того, что последние разбивают в кварталах, где проживают жители этого калифорнийского города, настоящие палаточные лагеря и торгуют здесь наркотиками, сообщает The Associated Press.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Все находились в таком отчаянии, что решили объединиться, потому что по соседству с нами была разбита не одна палатка или две с бездомными", - сказал местный житель по имени Джон, который опасался назвать фамилию из-за угроз, которые получили он и его соседи. По его словам, бурную деятельность в районе, при попустительстве полиции, развили многочисленные наркодилеры. "Это были торговцы наркотиками в больших палатках, люди входили в них и выходили, а местные жители не чувствовали себя в безопасности, направляясь поздно вечером к себе домой", - признался мужчина.

На юге Киргизии задержали граждан США с наркотиками

В этом районе Сан-Франциско, по словам местных жителей, в последние шесть месяцев наркодилеры, вооруженные ножами и оружием, которые прячут наркотики в палатках, заметно активизировали свою незаконную деятельность. Жители объяснили, что улица стала настолько небезопасной, что они вынуждены встречать своих близких в людном месте у продуктового магазина поблизости и провожать их до дома.

Местные жители установили своеобразные баррикады у Маркет-стрит, одной из главных магистралей Сан-Франциско. Они мешали бездомным и наркодилерам ставить палатки в течение нескольких недель, пока последние не перешли в контратаку и стали сносить заграждения.

Мексиканского прокурора в США осудили на 20 лет за наркоторговлю

Местные власти посчитали, что каменные барьеры представляют угрозу безопасности, переместив гигантские камни обратно на тротуар. Но активисты вернулись, снова вытолкнув их на улицу. Джон сказал, что около 40 соседей скинулись, чтобы купить валуны после того, как звонили в мэрию города и полицию десятки раз. Городские рабочие в понедельник убрали валуны и не увозят их, пока соседи решают, что с ними делать дальше, сказал во вторник директор по общественным работам мэрии города Мохаммед Нуру. "Никто не хочет, чтобы торговцы наркотиками находились через улицу от их домов, и город обязан сотрудничать с соседями, чтобы убедиться, что у них чистый и безопасный район", - сказал Нуру.

"Перетягивание каната", похоже, закончилось на этой неделе после того, как местные жители попросили городские власти убрать камни, заявив, что им поступают угрозы в виде звонков, электронных писем, а также донимают люди, выкрикивающие настоящие проклятия, когда они покидают свои дома.

Береговая охрана США задержала в Тихом океане подлодку с 5,5 тонны кокаина

Как отмечают эксперты, столкновение в Калифорнии по поводу того, как обуздать растущий кризис, стало патовым. Жители говорят, что хотят защитить себя от торговли наркотиками или от других проблем, связанных с собственной безопасностью. Защитники бездомных отвечают, что этим людям больше некуда идти и они якобы лишены жилья из-за роста цен на недвижимость и неравенства в доходах.

"Я считаю, что должно быть лучшее решение, чем блокировать людей от использования общественного тротуара, - сказал Грег Ахерн, который приносит бездомным бутерброды и гигиенические наборы. - Однако установка заграждений из камней показывает, насколько отчаялись местные жители".

Лос-Анджелес также борется с бездомностью, и владелец местного венгерского культурного центра этим летом использовал аналогичный подход, возводя массивные баррикады из камней, чтобы блокировать людей, разбивающих палатки вокруг его здания. Всего он насчитал здесь 140 таких палаток.

В Канаде будут штрафовать бездомных за попрошайничество

Кризис также вызвал новые споры местных властей с президентом Дональдом Трампом, который обвинил мэрии Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в неспособности очистить города от бытовых отходов и раскритиковал их за либеральную политику. Мэры обоих городов отвергли обвинения президента, но заявили, что будут не против, если Трамп произведет федеральное финансирование.

Несмотря на ежегодный бюджет в 12,3 миллиарда долларов, Сан-Франциско долго боролся за то, чтобы содержать бездомных и улицы в чистоте от мусорных отходов, а также шприцов и игл, особенно в районах с большим количеством людей, которые являются бездомными или зависимы от наркотиков. В списке ожидания для размещения в городских приютах находится не менее 1000 бездомных.

В Лос-Анджелесе данные, опубликованные в июне, показали рост числа бездомных на 16% по сравнению с прошлым годом. Их число возросло до 36,3 тысячи человек, что сопоставимо с размером небольшого американского города.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы