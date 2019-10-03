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83-летний Ален Делон возвращается в кино

Новости
    03.10.2019, 12:00
Текст:   Олег Усков

Некогда один из ведущих не только французских, но и европейских в целом актеров, 83-летний Ален Делон вернется на экраны.

Как пишет Le Figaro, почтенный секс-символ, здоровье которого в последнее время серьезно пошатнулось, появится на экранах в драмедии "Полное сходство" (Toute Ressemblance), премьера которой состоится во Франции 27 ноября.

Стоит отметить, что предыдущая памятная роль Делона датирована 2008 годом, когда артист сыграл Цезаря в комедии "Астерикс на Олимпийских играх". После чего были точечные появления в телефильмах и новелле "Париж" российской антологии "С Новым годом, мамы!".

"Полное сходство", полнометражный дебют 74-летнего журналиста, актера и продюсера Мишеля Денисо, выступившего и соавтором сценария проекта, рассказывает о мире телевидения. Делон в нем появляется в роли самого себя.

Фото: kinopoisk.ru
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Уточнено, что фильм снимали осенью прошло года, и Делон управился с работой за день.

В других ролях: Катерина Мурино ("Голос из камня", "Казино Рояль"), Сильви Тестю ("Страх и трепет", "Жизнь в розовом цвете"), Франк Дюбоск ("Любовь - это для двоих"), Дени Подалидес ("Однажды в Версале"), Мэрилин Канто ("Любовники") и Анушка Делон, 28-летняя дочь Алена Делона.

Увидит ли картину российский зритель, пока не известно.

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