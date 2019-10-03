Американского "Черного ястреба" успешно скопировали в Китае

В воздушной части прошедшего в Пекине военного парада в честь 70-летия образования Китайской Народной республики была продемонстрирована различная современная авиационная техника, выпускаемая оборонной промышленностью Поднебесной.

Среди образцов, пролетевших в небе над столицей государства, впервые оказались многоцелевые вертолеты Z-20.

Эта винтокрылая машина внешне очень напоминает известные американские вертолеты UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Дело в том, что еще в 1985 году, когда отношения США и КНР были на подъеме, для оснащения Народно-освободительной армии разрешили закупить 24 таких машин в версии S-70C-2.

Данные "вертушки" активно эксплуатировались в Тибете, однако, как сообщалось, из-за американских санкций возникли проблемы со снабжением запасными частями. В результате число боеспособных вертолетов снизилось буквально до нескольких машин.

Поэтому было принято решение на основе "семидесятого" создать собственную версию. Хотя работы начались еще в 90-е годы, первый полет состоялся только в декабре 2013 года. Вертолет получил обозначение Z-20. Главным внешним отличием от оригинала стал пятилопастный несущий винт.

Максимальная взлетная масса - 10000 кг. Вместимость: два члена экипажа и десять десантников. Двигатели - китайского производства мощностью 1850 л.с. Максимальная скорость - 320 км/ч. Практический потолок - 5400 м. Дальность полета -1200 км.

Сообщалось, что в этом году началось серийное производство, и вертолеты стали поступать на вооружение воздушно-штурмовых соединений.