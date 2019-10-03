Добегались. В парке Митино прошел фитнес-фестиваль "Стань человеком"

В минувшие выходные в Москве прошел уже традиционный забег с испытаниями "Reebok. Стань человеком". В двух категориях - "стандарт" (семь километров) и "элит" (10 километров) - на старт вышли более шести тысяч человек.

На живописной трассе в парке Митино свои силы в очередной раз проверила и команда "Российской газеты".

Соревнования стартовали с утра субботы, 28 сентября. За окном стояла промозглая и дождливая погода, которая куда больше располагала к домашнему чаю и теплому пледу. Первым испытанием, по сути, стало просто вытащить себя из дома. К чести тысяч молодых людей, они с этим заданием справились. А дальше - трасса протяженностью более семи километров, подъемы в гору и 11 испытаний на силу, выносливость и умение работать в команде.

Наша состояла из четырех мужчин и двух девушек. И это оказалось определенно верным решением. Некоторые испытания, например, перетаскивание огромных шин или подтягивания на турнике, требуют большой физической силы. И, конечно, основная нагрузка в такие моменты ложится на мужские плечи.

Были и задания, в которых важна не столько сила, сколько смекалка. Они нас порадовали, пожалуй, даже больше всего. Долгожданная возможность перевести дух и приготовиться снова бежать, не отпуская канат, по холмам.

На одном из последних испытаний можно было почувствовать себя героем приключенческого фильма. Участникам предстояло пройти по отвесной стене, опираясь на тоненькие жердочки под ногами и держась за небольшие камни или цепи сверху.

В очередной раз мы убедились, что в "Стань человеком" важна не только физическая подготовка, но и командный дух. Необходимо поддерживать друг друга, не осуждать за ошибки или за проявление слабости. Забег в первую очередь должен быть в удовольствие. К счастью, нам это удалось. Боль в мышцах прошла быстро, а яркие воспоминания определенно останутся.

Прямая речь

Один из участников нашей команды Ильмас Садриев поделился своими впечатлениями от своего первого забега:

- Мне довелось принять участие в потрясающе интересном мероприятии - забеге "Стань человеком". Многие мои коллеги уже знают, что это такое, для меня же это был дебют. И, на мой взгляд, он прошел успешно благодаря нашей дружной, сильной и самой красивой команде.

Именно настрой команды играет основную роль в подобных испытаниях. Забег не только учит работать в команде, но и показывает твои слабые стороны, над которыми стоит поработать, чтобы потом быть полностью готовым к новым испытаниям. Выражаю огромную благодарность за помощь, подсказки и особенно за полевую кухню, что было после забега самым приятным и необходимым. И спасибо моим коллегам! Дальше - больше!