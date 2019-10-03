Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit

Европарламент не одобрит план премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о выходе из ЕС.

В Брюсселе полагают, что предложенный британскими властями проект соглашения по Brexit не решает существующие проблемы, передает издание The Independent.

"Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить", - сказано в заявлении переговорной группы от законодательного органа ЕС. Там считают, что предложения Джонсона - это переработанный перечень ранее озвученных идей, который требует серьезной доработки.