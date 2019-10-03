Как в Италии ответили на пошлины в отношении пармезана

Италия отреагировала на введение американских пошлин на "стратегически важный" для страны пармезан еще несколько дней назад. Отреагировала красиво и с присущим итальянцам сарказмом и театральностью.

Журналист итальянской сатирической телепрограммы Le Iene ("Гиены") Аличе Мартинелли вручила госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему в среду на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, кусок пармезана. Этой "сырной выходкой" репортер хотела выразить озабоченность протекционистской политикой Вашингтона, которая может иметь угрожающие последствия для итальянских производителей.

Журналистку из здания, в котором проходило встреча, вывели, а ее призыв остался так и не услышанным. Уже на следующий день, в четверг, итальянские СМИ вышли с тревожными заголовками ""Made in Italy" под угрозой". Газетчики сообщили, что пошлины возросли на ключевые продукты и итальянкой эногастрономии: от просекко, оливкового масла до прошутто и сыров (пармезана, пекорино, грана падано). По словам главы сырного консорциума "Грана Падано" Чезаре Балдриги, увеличение пошлин на 20-25 процентов приведет к "блокированию рынка" по той простой причине, что итальянский сыр на территории Штатов будет буквально на вес золота. Его стоимость возрастет с 30-35 евро за кг, до угрожающих 50. Для пармеджано реджано и грана падано введение этих мер будет сопровождаться блокированием поставок общей численностью 400 тысяч сырных голов, а также колоссальными финансовыми потерями - стоимость одной головы составляет 500 евро.

Итальянские политики отреагировали на эту новость крайне эмоционально. Так, лидер входящей в действующий итальянский Кабмин "Демпартии" Никола Дзингаретти открыто назвал поступок Трампа проявлением "эгоизма и национализма".