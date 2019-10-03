Новости

Новый Toyota RAV4 оказался не так плох, как говорили шведы 16:10
Путин оценил отношения с Казахстаном 16:06
Lada Vesta с "роботом" оказалась никому не нужна 16:00
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса 15:59
Пермский суд смягчил приговор соучастнику избиения DJ Smash 15:57
Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег 15:55
На Кубани спасатели ликвидировали последствия "аварии" поезда 15:54
Как в Италии ответили на пошлины в отношении пармезана 15:54
Автор "Игры престолов" записал видеообращение к жителям Якутии 15:52
Тату-мастер из Вологды попал в книгу рекордов Гиннесса 15:44
Пушков: Фейками о вмешательстве России американцы довели себя до истерики 15:42
В Перми во время дорожных работ погибла женщина 15:42
Зобнин получил травму на тренировке 15:37
В Саранске школьники сбежали в Чернобыль после просмотра фильма 15:36
Неизвестный с ножом напал на полицейского в префектуре полиции Парижа 15:34
Легенда Болливуда Виджу Хоте умер во сне 15:20
На Ставрополье сотрудника ИК обвинили в вымогательстве взяток у зеков 15:20
Путин назвал Иорданию очень важным партнером 15:17
Владельца "112.Украина" допросили по статьям о терроризме 15:15
В Улан-Удэ пьяного пассажира сняли с авиарейса 15:15
На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ 15:13
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок "Аватара 2" 15:13
Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном 15:05
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо 15:04
Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 15:54
Рубрика: В мире

Как в Италии ответили на пошлины в отношении пармезана

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Италия отреагировала на введение американских пошлин на "стратегически важный" для страны пармезан еще несколько дней назад. Отреагировала красиво и с присущим итальянцам сарказмом и театральностью.

Журналист итальянской сатирической телепрограммы Le Iene ("Гиены") Аличе Мартинелли вручила госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему в среду на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, кусок пармезана. Этой "сырной выходкой" репортер хотела выразить озабоченность протекционистской политикой Вашингтона, которая может иметь угрожающие последствия для итальянских производителей.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
В Италии суд обязал выплатить компенсацию за плохой отзыв о ресторане

Журналистку из здания, в котором проходило встреча, вывели, а ее призыв остался так и не услышанным. Уже на следующий день, в четверг, итальянские СМИ вышли с тревожными заголовками ""Made in Italy" под угрозой". Газетчики сообщили, что пошлины возросли на ключевые продукты и итальянкой эногастрономии: от просекко, оливкового масла до прошутто и сыров (пармезана, пекорино, грана падано). По словам главы сырного консорциума "Грана Падано" Чезаре Балдриги, увеличение пошлин на 20-25 процентов приведет к "блокированию рынка" по той простой причине, что итальянский сыр на территории Штатов будет буквально на вес золота. Его стоимость возрастет с 30-35 евро за кг, до угрожающих 50. Для пармеджано реджано и грана падано введение этих мер будет сопровождаться блокированием поставок общей численностью 400 тысяч сырных голов, а также колоссальными финансовыми потерями - стоимость одной головы составляет 500 евро.

Итальянские политики отреагировали на эту новость крайне эмоционально. Так, лидер входящей в действующий итальянский Кабмин "Демпартии" Никола Дзингаретти открыто назвал поступок Трампа проявлением "эгоизма и национализма".

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары