Лауреатам премии "Глобальная энергия" вручены награды

В ходе Российской энергетической недели 3 октября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия". Напомним, в этом году ими стали профессор Фреде Блобьерг (Дания) за развитие интеллектуальной системы управления возобновляемой генерацией и доктор Халил Амин (США) за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии. Наградил победителей министр энергетики РФ Александр Новак.

В этом году премия "Глобальная энергия" вручается уже в семнадцатый раз. За все время существования - а она учреждена по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2002 году - ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран. Их открытия показывают передовую роль науки в улучшении качества жизни, повышают надежность и безопасность источников энергии на земле, а значит, служат интересам всего человечества и формируют лучшее будущее для всех нас и наших потомков.

Да, именно научные разработки сегодня делают жизнь удобной и комфортной. Мы расплачиваемся пластиковыми картами, пользуемся мобильными телефонами и интернетом благодаря изобретениям Жореса Алферова (лауреат "Глобальной энергии" 2005 г.). Полупроводники и транзисторы Джаянта Балиги (2015 г.) используются в бытовой технике, медицине, электротранспорте и системах управления двигателями. Светодиоды Сюдзи Накамура (2015 г.) и Ника Холоньяка (2003 г.) применяются во множестве сфер: от автопрома до освещения помещений. Изобретения Геннадия Месяца (2003 г.) защищают нас от молний во время полета на самолете. Литий-ионные батареи Акиры Йосино (2013 г.) используются в портативной электронике, средствах передвижения на электрической тяге и в аэрокосмической отрасли. Реактивные двигатели Олега Фаворского (2008 г.) используются в военной и гражданской авиации. Ракетные двигатели Бориса Катогина (2012 г.) не только незаменимы для освоения космоса, но и безопасны для окружающей среды. Филипп Рутберг (2011 г.) разработал безопасную технологию сжигания мусора и выработки из него экологически чистой энергии. Знания Сергея Алексеенко (2018 г.) помогли создать экологически безопасные тепловые станции, дающие людям свет и тепло. Торстейнн Инги Сигфуссон (2007 г.) разработал эффективные технологии получения топлива из водорода, а Валентин Пармон (2016 г.) - из древесины, микроводорослей и солнечной энергии. Изобретения Мартина Грина (2018 г.) и Михаэля Гретцеля (2017 г.) помогают донести солнечную энергию до самых "несолнечных" уголков нашей планеты.

Все эти замечательные ученые - приверженцы разных научных течений, занимаются разными вещами. Объединяет их одно: они доказали всему миру, что силой науки можно совершить невозможное.

Как исправить ошибки прошлого и сохранить окружающую среду? Что еще нужно сделать для устойчивого и безопасного развития человечества? Как считают в Ассоциации "Глобальная энергия", ответы на эти вопросы, можно найти только вместе, и потому она создает пространство для честного и продуктивного диалога ученых разных стран.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации "Глобальная энергия"

Выступая на церемонии награждения, министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что международная премия "Глобальная энергия" ежегодно присуждается за важнейшие разработки, которые помогают решать самые острые энергетические проблемы. И нынешние лауреаты - не только авторы передовых идей, но и разработчики прикладных технологий. Добавочная стоимость от применения инноваций Халила Амина и Фреде Блобьерга уже сегодня составляет десятки миллиардов долларов, они активно внедряются по всему миру и делают жизнь проще, комфортнее и безопаснее. Сегодня, когда доступ людей к надежным и недорогим источникам энергии становится важнейшим условием устойчивого развития мирового ТЭК, роль науки и ее ответственность за качество жизни на земле растет.

Выбор лауреатов этого года очень показателен, считает глава минэнерго. Их разработки решают важнейшие инфраструктурные задачи отрасли - вопросы хранения и передачи энергетических ресурсов. Так, доктор Амин является разработчиком передовых материалов и аккумуляторных систем для электромобилей, электроэнергетики, спутников, военной и медицинской промышленности. Технологиями ученого пользуются крупнейшие корпорации мира - создатели бытовой электроники и все производители транспорта с гибридными и электродвигателями.

Датский профессор Фреде Блобьерг широко известен коммерческим внедрением новых концептуальных методов обеспечения надежности силовой электроники для электроэнергетики. Он усовершенствовал технологии приводов с регулируемой скоростью вращения ротора, и сегодня они широко используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, экономя десятки миллионов долларов в год. Преобразователи профессора Блобьерга снижают себестоимость электроэнергии, вырабатываемой солнечными и ветровыми станциями, одновременно повышая надежность самих генераторов при их интеграции в электросети. В результате растет стабильность функционирования всей энергосистемы, а значит, и других включенных в нее технологических элементов.

Александр Новак поблагодарил ученых за то, что их разработки отвечают целям устойчивого развития, а самое главное - помогают доносить свет и тепло в наши дома и решают задачи электрификации отдаленных уголков мира. "Премия "Глобальная энергия" - заслуженная награда за ваш научный поиск, самоотверженность и стремление сделать этот мир лучше", - подчеркнул министр.

В ответном слове Халил Амин поблагодарил Ассоциацию "Глобальная энергия" и Международный комитет по присуждению этой премии и сказал: "Работа, за которую я получил сегодняшнюю награду, это скромный вклад в передовые технологии накопления энергии. Надеюсь, что мои усилия помогут ускорить массовую электрификацию транспортных средств за счет увеличения дальности их хода и повышения ценовой доступности. На протяжении своей карьеры я получил много наград, но премия "Глобальная энергия" - самая крупная и престижная из них. Я буду дорожить ею до конца моих дней". Ученый сообщил, что поддерживает миссию и разделяет взгляды ассоциации "Глобальная энергия" по продвижению новых технологий в сфере возобновляемой энергетики. И призвал мировое сообщество содействовать массовому использованию электромобилей в качестве транспорта будущего.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации "Глобальная энергия"

В свою очередь Фреде Блобьерг сообщил, что начал заниматься силовой электроникой примерно 30 лет назад, и ему сразу стало очевидно, что у разработок в этой сфере есть огромный практический потенциал. "Их результаты могут применяться в возобновляемой энергетике, в передаче больших объемов энергии высокого напряжения, в изготовлении приводов с регулируемой скоростью для робототехники, производстве электромобилей, электрических кораблей и других устройств, - отметил профессор из Дании. - Хочу поблагодарить Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия" за то, что он так же, как и я, считает преобразование и обработку электроэнергии с помощью силовой электроники ключевой технологией в деле создания современного и более устойчивого мира".

Справка "РГ"

Премия "Глобальная энергия" ежегодно отмечает выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики, которые помогают в решении самых острых энергетических проблем. Премия входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG и является единственной наградой из России в этом списке. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" - за благородные цели и образцовую практику. С 2003 года лауреатами премии стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.