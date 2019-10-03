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Легенда Болливуда Виджу Хоте умер во сне

Новости
    03.10.2019, 15:20
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/anupjalota Фото: twitter.com/anupjalota
Фото: twitter.com/anupjalota

Ветеран кинематографа Индии, актер кино и театра Виджу Хоте умер в Мумбае 30 сентября на 78-м году жизни.

Об этом сообщает HindustanTimes. Уточнив: Хоте тихо скончался в своем доме во сне. Причина смерти - полиорганная недостаточность.

Виджу Хоте и его сестра-близнец Шобха родились 17 декабря в тогда еще британской Индии. Сниматься Виджу начал в шестидесятые. В том числе - с фееричного фантастического опуса "Пришельцы с Марса в Индии". За которым последовали порядка 350 ролей. Включая такие культы, бывшие в советском прокате, как "Кусок хлеба", "Месть и закон", "Час расплаты".

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