В мире
03.10.2019 11:35
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко посетит Украину для участия в II Форуме регионов

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины, который стартовал в четверг в Житомире, примет Александр Лукашенко, анонсировала пресс-служба белорусского лидера.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Минск: Открылась осенняя сессия белорусского парламента

Президент Беларуси, уточнял источник в его администрации, 4 октября совершит рабочий визит на Украину. Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.

Кроме того, Лукашенко проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предполагается, что лидеры двух стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»