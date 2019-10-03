Лукашенко посетит Украину для участия в II Форуме регионов

Участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины, который стартовал в четверг в Житомире, примет Александр Лукашенко, анонсировала пресс-служба белорусского лидера.

Президент Беларуси, уточнял источник в его администрации, 4 октября совершит рабочий визит на Украину. Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.

Кроме того, Лукашенко проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предполагается, что лидеры двух стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.