Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае

Россиянка Евгения Медведева показала лучший результат в короткой программе на турнире по фигурному катанию в Китае.

В Китае стартовал предсезонный турнир Shanghai Trophy. В соревнованиях у женщин спортсменки представили судьям свои короткие программы. Лучший результат у россиянки Евгении Медведевой. За свой прокат она получила 72,16 балла. Вице-чемпионка Олимпиады-2018 года откатала без серьезных ошибок, лишь однажды немного недокрутив тройной лутц.

Второй результат показала воспитанница тренера Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из Казахстана - 69,24 из Казахстана. Третий результат у кореянки Лим Ён Су - 62,87.

Успешно выступили в ритм-танце россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они показали лучший результат - 86,77. Более десяти баллов им проиграли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон - 76,43. Третьими стали Наталья Калишек и Максим Сподырев, представляющие Польшу - 69,83.

В парном катании россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми по итогам короткой программы. Их прокат судьи оценили в 76,93 балла. Лидирует китайская пара Чэнь Пэн и Ян Цзинь - 77,12 балла. На третьей строчке также представители Китая Фэйяо Тан и Юнчао Ян - 64,68.