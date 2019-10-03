Минск рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с ФРГ

Объединение Германии и немецкого народа стало символом новой Европы. Оно остановило противостояние холодной войны, а германское единство подарило надежду человечеству, что Запад и Восток могут быть единым целым. Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, выступая 3 октября в Минске на мероприятии по случаю национального праздника ФРГ - Дня германского единства, передает БЕЛТА.

Минск и Берлин, подчеркнул высокопоставленный дипломат, выступают за использование инструментов многосторонней дипломатии для эффективного ответа на глобальные вызовы современности. Трагические страницы общей истории, по его словам, сохраняются в памяти обоих народов и служат предостережением будущим поколениям, но они не мешают выстраивать дружественные двусторонние отношения, основанные на доверии.

Сегодня Беларусь и Германию, отметил оратор, "связывают такие фундаментальные интересы и задачи, как поддержание мира, безопасности и стабильности в Европейском регионе и мире в целом, обеспечение устойчивого развития, использование инструментов многосторонней дипломатии для эффективного ответа на глобальные вызовы современности".

Для Беларуси, отметил Дапкюнас, объединенная Германия остается одним из важнейших зарубежных партнеров, активно содействуя и развитию взаимодействия Минска с Европейским союзом. Замминистра обратил внимание и на тот факт, что за последние годы политический диалог между двумя странами вышел на качественно новый уровень, наблюдается и расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, происходит укрепление связей с германскими федеральными землями, в том числе с Гамбургом, Саксонией, Баварией.

Замминистра обратил внимание и на успешное взаимодействие двух стран в науке, культуре, образовании, охране окружающей среды, социальной сфере, спорте, молодежных обменах, побратимском движении. По его словам, особое значение имеет деятельность сотен гуманитарных инициатив. Белорусская сторона, в частности, "благодарна немецким друзьям за многолетнюю поддержку в преодолении последствий чернобыльской катастрофы", - сказал Андрей Дапкюнас.