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Рубрика: Спорт

Овечкин и Орлов обыграли чемпиона

Текст: Максим Домчев
В стартовых матчах нового сезона НХЛ российские хоккеисты отметились набранными очками. Голы Александра Овечкина и Дмитрия Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Сент-Луис", а Илья Михеев из "Торонто" поучаствовал в победе "Торонто" над "Оттавой".

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной сезон. В стартовом матче "Вашингтон" Александра Овечкина встречался с действующим обладателем Кубка Стэнли "Сент-Луисом". И начало встречи для столичных хоккеистов, в составе которых не играл отстраненный на три матча Евгений Кузнецов, сложилось крайне неудачно. К восьмой минуте матча они уступали (0:2) после точных бросков Сэмми Блэйса и Алекса Пьетранжело.

За кем российским болельщикам следить в стартующем сезоне НХЛ

Но тут о себе напомнил лучший снайпер НХЛ последних лет Овечкин. В конце первого периода он вошел в зону соперника, проскочил мимо троих игроков "Сент-Луиса" и нанес неотразимый кистевой бросок.

Во втором периоде счет сравнял российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, реализовавший большинство. А в овертайме победу "Вашингтону" принес Якуб Врана.

В канадском противостоянии "Торонто" обыграл "Оттаву" - 5:3. В составе "Лифс" успешно дебютировал бывший нападающий "Авангарда" Илья Михеев. Он забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Спорт Хоккей
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