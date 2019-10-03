Законопроект Пермского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 146901818,1 тыс.рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 157861134,0 тыс.рублей;

3) дефицит краевого бюджета в сумме 10959315,9 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год в сумме 152519374,5тыс.рублей и на 2022 год в сумме 152115469,9 тыс.рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2021 год в сумме 165536711,1 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3750589,5 тыс.рублей, и на 2022 год в сумме 165721077,9 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7818381,0 тыс.рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2021 год в сумме 13017336,6 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 13605608,0 тыс.рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края по отдельным видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов краевого бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита краевого бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность краевого бюджета на 01.01.2021 в сумме 1000000,0 тыс.рублей, на 01.01.2022 - в сумме 1000000,0 тыс.рублей, на 01.01.2023 - в сумме 1000000,0 тыс.рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 8381829,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 8272789,1 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 8159076,3 тыс.рублей.

5. Установить объем резервного фонда Правительства Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 450000,0 тыс.рублей ежегодно.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на 2020 год в сумме 18711309,1 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 18675370,7 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 19226736,4 тыс.рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 2020 год в сумме 13228623,2 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 15819348,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 20208041,8 тыс.рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета в 2020-2022 годах

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых их федерального бюджета в 2020 году и на плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований из бюджета Пермского края в 2020-2022 годах

1. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края на 2020 год в сумме 9465298,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9893870,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10450332,8 тыс. рублей.

Утвердить размеры дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края согласно приложению 9 к настоящему Закону:

на 2020 год в сумме 9465298,1 тыс. рублей, в том числе:

средства, направляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности, в сумме 8738224,3 тыс. рублей, в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов по налогу на доходы физических лиц в сумме 727073,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 9893870,3 тыс. рублей, в том числе:

средства, направляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности, в сумме 7162707,1 тыс. рублей, в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов по налогу на доходы физических лиц в сумме 752389,1 тыс. рублей, не распределенный между муниципальными районами, муниципальными округами, городскими округами объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в размере 20% от общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в сумме 1978774,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 10450332,8 тыс. рублей, в том числе:

средства, направляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности, в сумме 8360266,2 тыс. рублей, не распределенный между муниципальными районами, муниципальными округами, городскими округами объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в размере 20% от общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в сумме 2090066,6 тыс. рублей.

Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов по налогу на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,25 ежегодно.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 0,342 тыс. рублей ежегодно.

Установить двукратный уровень превышения среднего показателя подушевых расчетных налоговых доходов за отчетный финансовый год для определения получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

3. Утвердить объем иных дотаций из бюджета Пермского края на 2020 год в сумме 304388,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2377211,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 304388,6 тыс. рублей.

Установить размеры иных дотаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2020 год в сумме 29535331,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 31701337,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 31384658,2 тыс.рублей.

Установить размеры субвенций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, на 2020 год в сумме 16040722,1 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 14704814,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 12845043,0 тыс.рублей.

Утвердить перечень субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Установить объем субсидий на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, предусмотренных муниципальным образованиям, на 2020 год в сумме 1343530,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1406521,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1406521,9 тыс.рублей.

Установить, что на основании предложений органов местного самоуправления возможно уменьшение субсидий, предусмотренных местному бюджету соответствующего муниципального образования на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, для направления на финансирование расходных обязательств Пермского края в отношении данного муниципального образования.

Установить размеры субсидий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 14 к настоящему Закону) утверждается Правительством Пермского края или осуществляется в установленном им порядке.

6. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 2020 год в сумме 6226902,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 4688789,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 7760296,0 тыс.рублей.

Установить размеры иных межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 15 к настоящему Закону) утверждается Правительством Российской Федерации, губернатором или Правительством Пермского края или осуществляется в установленном ими порядке.

Статья 7. Порядок формирования и предоставления единой субвенции из бюджета Пермского края в 2020-2022 годах

Установить, что отдельные субвенции бюджетам городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов предусматриваются в краевом бюджете в виде единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (далее - единая субвенция).

Единая субвенция включает в себя субвенции на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам;

предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях Пермского края;

предоставление мер социальной поддержки обучающимся общеобразовательных организаций из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей;

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Объем единой субвенции формируется исходя из объемов субвенций в соответствии с методиками, утвержденными законами и нормативными правовыми актами отдельно для каждого вида субвенции.

Установить размеры единой субвенции на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему Закону.

Порядок предоставления и расходования единой субвенции утверждается нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Пермского края в сфере социального обеспечения населения

1. Установить размер индексации вознаграждения приемным родителям, предусмотренного статьей 12 Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК "Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае", с 01.01.2020 1,02.

2. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 8 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с 01.07.2020 1,04.

3. Установить размер индексации, предусмотренной статьей 18.9 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", в том числе денежных норм, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 15 и статьей 18.7 с 01.01.2020 - 1,04 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 15 указанного Закона с 01.07.2020 - 1,04.

4. Установить размер индексации ежемесячной денежной компенсации, установленной подпунктом 2 пункта 2 статьи 15 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", с 01.01.2019 1,04.

5. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат и пособий, предусмотренных статьями 15, 17, 18, 20.1, 21 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", с 01.07.2020 1,04.

6. Установить размер индексации ежемесячных надбавок к заработной плате, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1, пунктами 2,3 статьи 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", с 01.01.2020 1,02.

7. Установить размер индексации стипендии, предусмотренной статьей 3 Закона Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования", с 01.09.2020 1,04.

8. Установить размер индексации ежегодной премии Пермского края в сфере культуры и искусства, предусмотренной статьей 5 Закона Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ "О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства", с 01.01.2020 1,04.

9. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат, установленных законами Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж", от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области", законами Пермского края от 06.03.2007 № 17-ПК "О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края", от 05.03.2008 № 203-ПК "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края" с 01.04.2020 на 1,04.

10. Установить размер индексации ежегодной денежной выплаты, предусмотренной частью 5 приложения 1, единовременного денежного вознаграждения, предусмотренного частью 8 приложения 8 к Закону Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК "О наградах Пермского края", с 01.01.2020 - 1,04.

11. Установить размер индексации социального пособия на погребение, предусмотренного пунктом 4 Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края, утвержденного указом губернатора Пермского края от 17 марта 2006 г. № 39, с 01.02.2020 на 1,04.

12. Установить размер индексации ежегодной денежной выплаты, предусмотренной статьей 4 Закона Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК "О ветеранах труда Пермского края", с 01.01.2020 - 1,04.

13. Индексацию, указанную в частях 1-12 настоящей статьи, применить к размерам, действующим на 31 декабря года, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников краевых государственных учреждений, муниципальных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, денежное содержание государственных служащих

Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Пермского края, государственных служащих Пермского края, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной службы Пермского края, с 01.01.2020 на 4%.

Предусмотреть в расходах краевого бюджета с 01.01.2020 на 4% средства на увеличение фонда оплаты труда, входящего в объем субвенций, передаваемых органам местного самоуправления Пермского края на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Пермского края, при расчете которых применяются размеры должностных окладов государственных гражданских служащих Пермского края.

Статья 10. Источники финансирования дефицита краевого бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Пермского края, государственный внутренний долг Пермского края и предоставление государственных гарантий Пермским краем в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Пермского края по возможным гарантийным случаям на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что Министерство финансов Пермского края от имени Пермского края вправе привлекать кредиты кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края, а также бюджетные кредиты из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета, пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края.

Привлечение (погашение) кредитов может осуществляться в рамках лимитов открытых кредитных линий кредитных организаций и лимитов по бюджетным кредитам при условии соблюдения ограничений по объему государственного долга, установленных настоящей статьей и Программой государственных внутренних заимствований Пермского края, с уточнением (при необходимости) объемов по данным источникам финансирования дефицита бюджета в течение финансового года.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края:

1) на 01.01.2021 в сумме 28957420,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 01.01.2022 в сумме 41794056,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 01.01.2023 в сумме 55349664,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов в 2020 году

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита краевого бюджета на эти цели, в 2020 году в сумме до 150000,0 тыс. рублей:

на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Пермского края, в сумме до 50000,0 тыс. рублей;

на срок до трех лет для обеспечения исполнения вопросов местного значения муниципальных образований Пермского края в сумме до 100000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, установленными пунктом 1 настоящей статьи, по ставке 0,1%.

3. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам Пермского края на цели, установленные настоящей статьей, осуществляется без предоставления указанными муниципальными образованиями обеспечения исполнения обязательства по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

Статья 13. Введение действия отдельных законов Пермской области и Пермского края

Ввести в 2020-2022 годах в действие законы Пермской области и Пермского края в соответствии с приложением 19 к настоящему Закону.

Статья 14. Особенности исполнения краевого бюджета в 2020 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края без внесения изменений в бюджет Пермского края является распределение бюджетных ассигнований,

не распределенных настоящим Законом (зарезервированных), в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований по объектам в рамках реализации адресной инвестиционной программы Пермского края;

2) бюджетных ассигнований в объеме нераспределенных остатков субвенций между бюджетами муниципальных образований в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законами Пермского края о передаче соответствующих государственных полномочий, и в соответствии с порядками, установленными Правительством Пермского края;

3) бюджетных ассигнований в объеме нераспределенного остатка субсидий между бюджетами муниципальных образований в соответствии с нормативными актами Правительства Пермского края;

4) нераспределенных иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований (главными распорядителями средств краевого бюджета) в соответствии с порядками, установленными Правительством Пермского края, на:

возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов;

реализацию мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации";

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

компенсацию расходов, связанных с формированием эффективной структуры органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;

единовременную денежную выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого помещения;

оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

реализацию мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения;

единовременную премию обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края";

обеспечение жильем молодых семей;

5) бюджетных ассигнований в объеме субсидий бюджетам муниципальных образований, нераспределенных между объектами, мероприятиями и направлениями расходов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края на:

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований;

реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов;

строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов";

развитие городского пространства;

6) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Пермского края;

7) бюджетных ассигнований, предусмотренных на поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Пермского края;

8) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений;

9) бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей;

11) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению гастрольной деятельности в Перми, Пермском крае и за его пределами;

12) бюджетных ассигнований, предусмотренных Аппарату Правительства Пермского края, в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Закона Пермского края "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края";

13) бюджетных ассигнований, предусмотренных Избирательной комиссии Пермского края, в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Закона Пермского края "О территориальных избирательных комиссиях Пермского края";

14) бюджетных ассигнований, предусмотренных Законодательному Собранию Пермского края, на осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов на реализацию мероприятий, предусмотренных бюджетной сметой расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края;

15) бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с оптимизацией штатной численности при централизации учета бухгалтерских, кадровых, планово-экономических служб.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 45 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае" в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями министра финансов Пермского края без внесения изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов": перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями по субсидиям, иным межбюджетным трансфертам из бюджета Пермского края в случае изменения стоимости работ по объектам и (или) мероприятиям, изменения графика производства работ.

3. Установить, что расходы бюджета Пермского края могут быть увязаны с определенными доходами бюджета в части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 15. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случае и порядке, установленном Правительством Пермского края.

2. Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляются в соответствии с решением губернатора или Правительства Пермского края юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета устанавливается нормативными актами Правительства Пермского края.

Статья 16. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, могут предоставляться субсидии из краевого бюджета.

2. Установить, что за счет средств краевого бюджета в соответствии с решениями губернатора или Правительства Пермского края могут предоставляться некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Пермского края по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края М.Г.Решетников

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