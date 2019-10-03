Подписано соглашение об учреждении Cетевого университета стран СНГ

Сетевой университет СНГ существует с 2009 года, как межвузовский проект. Тогда документ о создании университетского объединения подписали ректоры 11 ведущих вузов стран СНГ. Сегодня сюда уже входит 38 вузов из 9 государств - России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Украины. Студенты имеют возможность обучаться по совместным программам, получать диплом сразу двух университетов.

Сегодня поступить в Сетевой университет СНГ можно только на программы магистратуры. Их более тридцати: юриспруденция, туризм, филология, экономика, радиотехника, ядерная физика, программная инженерия, полиграфия и другие.

Форма обучения - очная по схеме "1+1", то есть один год студент учится в своем вузе, второй - в вузе-партнере. Преподавание идет на русском языке и государственных языках стран-участниц Сетевого университета.

Опубликованное соглашение придает Сетевому университету правовой статус. В пресс-службе Минобрнауки пояснили: это поспособствует еще более высокому качеству подготовки студентов, а также поможет продвигать совместные научные проекты.

За десять лет работы СУ СНГ только в российских вузах-партнерах дипломы получили 954 студента. Причем, большая часть из них училась в пределах квоты для иностранцев.

Головной организацией в рамках вузовского сотрудничества в 2018 году утвержден Российский университет дружбы народов - на три года.

Комментарии

Лариса Ефремова, проректор по международной деятельности РУДН:

- Для нас очень важно подписание этого соглашения. Ведь именно РУДН при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ инициировал создание Сетевого университета еще в 2009 году. Все это время РУДН координирует его деятельность как головная организация. Подписание соглашения - новый период развития СУ СНГ, который укрепит наши связи. Мы уверены в будущем этого университета.

Анатолий Александров, ректор МГТУ им. Баумана:

- Бауманский университет заинтересован в таком соглашении. Хорошо, что данная инициатива вышла на правительственный уровень. Сетевой университет способствует реализации приоритетного проекта "Экспорт образования" и расширяет рамки наших возможностей. Важно чтобы данная программа была подкреплена и экономически, в частности стипендиями в рамках постановления Правительства "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения ВШЭ:

- Сетевой университет СНГ дает возможность создания "бесшовного" единого образовательного пространства, у которого как минимум 3 важнейшие функции. Во-первых, согласовывать программы для совместной подготовки специалистов в самых передовых областях. Во-вторых, поддерживать ведущие национальные и региональные научные и образовательные школы.

И третий, очень важный момент: повышение качества научных исследований и возможность создания в рамках сетевого университета научных лабораторий и единых баз данных. Современной науке необходимо.

Также Сетевой университет СНГ позволяет создавать совместные бизнес-инкубаторы, помогающие внедрять изобретения ученых одного государства в стране-партнере.