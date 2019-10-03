Посетительница зоопарка в США станцевала в вольере со львом

Женщина проникла в вольер со львом в зоопарке в Нью-Йорке. Афроамериканка перебралась через ограждение и начала размахивать руками и пританцовывать, находясь в нескольких метрах от хищника.

Вероятно, женщину вдохновил мультфильм "Мадагаскар" производства DreamWorks Animation о танцующем льве Алексе, который также проживал в зоопарке Нью-Йорка.

Видеоролик с действиями посетительницы зоопарка быстро распространился в Сети. Ей удалось покинуть вольер, не пострадав. В настоящее время полиция Нью-Йорка разыскивает в Бронксе нарушительницу, передает Independent.

Администрация зоопарка призвала гостей соблюдать правила безопасности и не дразнить диких животных.