Президент Казахстана: Напряжение в Азии вызвано дефицитом доверия

Напряжение в Азии, которая стала новой ареной для столкновения, является следствием дефицита доверия между глобальными игроками в регионе. Об этом в четверг заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока", президент также отметил, что сегодня Казахстан наблюдает возрождение Холодной войны. По мнению Токаева, сейчас Азия напоминает лоскутное одеяло из различных двусторонних альянсов.

"Как говорят в Китае, в Азии спят в одной кровати, но видят разные сны", - отметил президент.

Он также добавил, что азиатский регион сегодня наполнен "геополитическими минами", которые заложены на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и других проблемных территориях. "В этой непростой обстановке Казахстан делает ставку на совместную последовательную работу с государствами региона и международными организациями с целью недопущения конфликтных ситуаций", - заключил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в пленарной сессии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, его филиппинским коллегой Родриго Дутерте, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и королем Иордании Абдаллой II.