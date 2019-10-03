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03.10.2019 13:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Прямая трансляция торжеств в честь 70-летия КНР получила высокую оценку

3 октября на второй полосе газеты "Жэньминь жибао" были опубликованы сразу три репортажа, посвященных прямой трансляции торжеств в честь 70-летия образования КНР. Авторы материалов высоко оценили работу Медиакорпорации Китая, которая провела прямую трансляцию, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошли торжества, посвящённые 70-летию образования Китайской Народной Республики. Медиакорпорация Китая в прямом эфире транслировала весь процесс юбилейного церемониала. В газете "Жэньминь жибао" указывается, что зрители и пользователи интернета назвали данную прямую трансляцию "потрясающим визуальным фестивалем", который вызвал глубокие эмоции и впечатления. Отмечается, что использование современного оборудования позволило охватить практически каждый уголок площади Тяньаньмэнь, было создано прекрасное зрелище в формате сверхвысокой четкости 4К и с объемным звуком 5.1, что возможность зрителям ощутить эффект присутствия на месте событий.

В статье газеты "Жэньминь жибао" также упомянуто, что в прямой телетрансляции впервые осуществлялась сопровождающая съемка движущихся отрядов военного парада. Также впервые в регионе вблизи центра площади поставили Cable Cam, что значительно расширило охват видеофиксации и позволило повысить общую выразительность видеоряда.

Во время каникул по поводу национального праздника фильм "В эти моменты идёт празднование 70-летия КНР" вышел в большой прокат региона "Большого залива" - провинции Гуандун, Сянгане и Аомэне. А 1 октября сигналы сверхвысокой чёткости в формате 4К стали доступны более чем в 70 кинотеатрам страны. Фильм в формате качества 4К на гуандунском диалекте подготовлен Медиакорпорацией Китая и недавно начавшей вещание радиостанцией "Голос Большого залива".

В статье газеты "Жэньминь жибао" также отмечается, что в день Национального праздника "Голос Большого залива" впервые в истории транслировал юбилейные торжества в прямом эфире на гуандунском диалекте. Это получило положительный отклик аудитории региона. Согласно сообщению газеты, фильм о юбилее народной республики на местном диалекте будет, в первую очередь, показан в 80 кинотеатрах в САР Сянган, САР Аомэнь и провинции Гуандун, а затем в других регионах страны, где распространён гуандунский диалект.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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