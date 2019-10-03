Законопроект Приморского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета - в сумме 124 802 662 521,11 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 26 948 151 304,11 рубля;

2) общий объем расходов краевого бюджета - в сумме 129 640 418 821,11 рубля;

3) размер дефицита краевого бюджета - в сумме 4 837 756 300,00 рубля;

4) предельный объем государственного долга Приморского края - в сумме 12 698 986 458,21 рубля;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2021 года - в сумме 3 950 220 188,93 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 890 008 986,72 рубля.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2021 год и 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год - в сумме 123 650 708 922,33 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 23 917 507 480,99 рубля, на 2022 год - в сумме 115 232 117 270,17 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 13 596 151 800,00 рубля;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2021 год - в сумме 125 394 596 201,79 рубля, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 2 564 029 544,41 рубля, на 2022 год - в сумме 114 551 327 161,87 рубля, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 4 985 395 141,04 рубля;

3) размер дефицита краевого бюджета на 2021 год - в сумме 1 743 887 279,46 рубля, размер профицита на 2022 год - в сумме 680 790 108,30 рубля;

4) предельный объем государственного долга Приморского края на 2021 год - в сумме 11 956 584 172,96 рубля; верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2022 года - в сумме 5 242 528 488,33 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 438 430 006,66 рубля;

5) предельный объем государственного долга Приморского края на 2022 год - в сумме 12 195 715 856,42 рубля; верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2023 года - в сумме 4 561 738 380,03 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 438 430 006,66 рубля.

3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Приморского края:

1) на 2020 год - в сумме 14 544 058 709,63 рубля согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов - в сумме соответственно 15 269 474 684,07 рубля и 16 054 088 333,21 рубля согласно приложению 4 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1. Установить коды главных администраторов доходов краевого и местных бюджетов - органов государственной власти Приморского края (государственных органов), закрепить за ними виды (подвиды) доходов краевого и местных бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной власти Приморского края (государственных органов) и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной власти Российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1. Установить, что доходы краевого бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за счет:

доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов в соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии с федеральным законодательством, законами Приморского края, в том числе:

части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, - в размере не менее 95 процентов;

доходов от платежей, взимаемых государственными организациями Приморского края за выполнение определенных функций, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 50 процентов;

доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Приморского края, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

доходов в виде безвозмездных поступлений;

невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации - по нормативу 100 процентов.

2. Установить, что в доходы краевого бюджета зачисляются:

1) суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, поступающие от налогоплательщиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) суммы задолженности и перерасчеты по налогу с продаж и сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, - по нормативу 100 процентов;

3) суммы задолженности и перерасчеты по прочим налогам и сборам субъектов Российской Федерации - в размере 100 процентов доходов;

4) средства, поступающие на лицевые счета получателей средств краевого бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, - в размере 100 процентов доходов.

3. Установить, что возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов, осуществляется из краевого бюджета в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских, муниципальных округов) Приморского края, представительные органы которых согласовали замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских, муниципальных округов) дополнительным нормативом, на 2020 год согласно приложению 9, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

1. Установить, что в местные бюджеты подлежат зачислению 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6. ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Учесть в краевом бюджете на 2020 год доходы в объемах согласно приложению 12 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 7. ДОРОЖНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края на 2020 год в размере 18 125 169 720,67 рубля, на плановый период 2021 и 2022 годов - в размере соответственно 16 041 123 730,92 рубля и 9 581 447 000,00 рубля.

СТАТЬЯ 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям, органам государственной власти Приморского края в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Приморского края, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в территориальном органе Федерального казначейства.

СТАТЬЯ 9. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 1 статьи 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 2 статьи 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2020 год в ведомственной структуре расходов краевого бюджета согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2020 год по государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 17 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов по государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 18 к настоящему Закону.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные нормативными правовыми актами Приморского края, предоставляются в порядке, установленном Правительством Приморского края (далее - Правительство края), в следующих случаях:

1) организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, - на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций;

2) юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга) и на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием промышленных парков (в том числе агропарков и технопарков) на территории Приморского края, в том числе с разработкой проектно-сметной документации;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

4) юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края;

5) организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность, аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов;

6) организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам;

7) работодателям - организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям - на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов и их наставников и оснащением рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов;

8) авиационным предприятиям на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае;

9) теплоснабжающим организациям - на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность);

10) работодателям - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов" государственной программы Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы";

11) собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, на которых находятся памятники природы краевого значения, на возмещение затрат по обеспечению режима особой охраны памятников природы;

12) организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с приобретением топлива;

13) газоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления максимального уровня розничных цен на сжиженный газ, реализуемый в период отопительного сезона из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения Приморского края, проживающего в многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение;

14) акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой;

15) энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое обеспечение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды;

16) организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, - на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края;

17) краевым государственным унитарным предприятиям, оказывающим на территории Приморского края услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на увеличение уставного фонда;

18) работодателям - организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием граждан предпенсионного возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях;

19) хлебопекарным предприятиям Приморского края - на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба;

20) организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края;

21) организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на завершение строительства жилых домов в микрорайоне "Снеговая падь. Комплекс Д" в г. Владивостоке;

22) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - субъектам туристской индустрии Приморского края;

23) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования;

24) частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

25) организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края;

26) частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение затрат на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования;

27) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края, - на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

28) специализированным службам по вопросу похоронного дела - на возмещение стоимости услуг по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

29) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

30) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края;

31) юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с книгоизданием;

32) организациям на частичное возмещение расходов, связанных с производством и распространением социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведением социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края.

8. Утвердить субсидии следующим некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными учреждениями:

1) автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского края";

2) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края";

3) автономной некоммерческой организации "Инвестиционное Агентство Приморского края";

4) фонду Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края";

5) работодателям - некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов и их наставников и оснащением рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов;

6) Гарантийному фонду Приморского края;

7) автономной некоммерческой организации "Микрокредитная компания Приморского края";

8) работодателям - некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием граждан предпенсионного возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях;

9) автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" на обеспечение уставной деятельности;

10) Приморскому отделению молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов;

11) краевой молодежной общественной организации "Приморский клуб веселых и находчивых" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов;

12) региональному отделению Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов;

13) физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

14) физкультурно-спортивным организациям - на возмещение затрат, возникающих при обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта;

15) некоммерческим организациям - аккредитованным краевым спортивным федерациям на осуществление уставной деятельности;

16) автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" на обеспечение уставной деятельности;

17) некоммерческой организации - Приморскому региональному отделению общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)";

18) некоммерческим организациям на обеспечение поддержки творческих коллективов Приморского края;

19) социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлениям деятельности;

20) Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

21) Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

22) Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых";

23) Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих";

24) Приморскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества.

9. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из краевого бюджета устанавливается Правительством края.

СТАТЬЯ 10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края:

1) на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 20 и 21 к настоящему Закону) утверждается Правительством края.

4. При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Приморского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определить:

1) минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Приморского края, необходимый для определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Приморского края, - в размере 70 процентов;

2) удельный вес расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) и других расходов, на формирование которых оказывает влияние уровень оплаты труда, в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских, муниципальных округов Приморского края - в размере 50 процентов;

3) удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских, муниципальных округов Приморского края - в размере 20 процентов;

4) удельный вес расходов на содержание муниципального жилищного фонда в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских, муниципальных округов Приморского края - в размере 10 процентов;

5) удельный вес прочих расходов бюджетов в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских, муниципальных округов Приморского края - в размере 20 процентов.

5. При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Приморского края на 2020 год определить уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских, муниципальных округов) Приморского края, в размере 167 процентов.

6. При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Приморского края на плановый период 2021 и 2022 годов определить уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских, муниципальных округов) Приморского края, в размере 167 процентов.

7. Утвердить для определения общего объема субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1) среднекраевой объем субвенций бюджетам муниципальных районов Приморского края в расчете на одного жителя городских поселений в размере 604 рубля;

2) среднекраевой объем субвенций бюджетам муниципальных районов Приморского края в расчете на одного жителя сельских поселений в размере 850 рублей.

8. Установить, что в 2020 году предоставление из краевого бюджета в местный бюджет межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.

Полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в 2020 году осуществляет территориальный орган Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств краевого бюджета.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств местных бюджетов в территориальном органе Федерального казначейства.

Положения абзацев первого-третьего настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утверждаемый Правительством края.

СТАТЬЯ 11. О НОРМАТИВАХ РАСХОДОВ И НОРМАТИВАХ ЧИСЛЕННОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав утвердить норматив численности муниципальных служащих - членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной основе, и норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год согласно приложению 22, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда утвердить норматив расходов на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего отдельные государственные полномочия, на 2020 год согласно приложению 24, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

3. Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий утвердить норматив численности муниципальных служащих - председателей административных комиссий и норматив расходов на обеспечение деятельности одной административной комиссии на 2020 год согласно приложению 26, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

4. Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утвердить норматив численности муниципальных служащих органов записи актов гражданского состояния администраций муниципальных образований Приморского края, реализующих на территории Приморского края полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, на 2020 год согласно приложению 28, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

5. Для распределения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утвердить следующие нормативы расходов на одну ставку работников военно-учетного стола: для лиц, проживающих в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, на 2020 год - 341 556,00 рубля, 2021 год - 341 556,00 рубля, 2022 год - 341 556,00 рубля; для лиц, проживающих на территориях городских и муниципальных округов Приморского края, на 2020 год - 284 661,50 рубля, 2021 год - 284 661,50 рубля, 2022 год - 284 661,50 рубля; для лиц, проживающих на остальных территориях Приморского края, на 2020 год - 284 630,00 рубля, 2021 год - 284 630,00 рубля, 2022 год -284 630,00 рубля.

СТАТЬЯ 12. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Распределение средств субвенций, предоставленных из федерального бюджета местным бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Приморского края государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, осуществляется исходя из общего количества кандидатов в присяжные заседатели по каждому муниципальному образованию Приморского края и установленному Правительством Российской Федерации нормативу финансовых затрат на одного кандидата.

СТАТЬЯ 13. О РАСХОДАХ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год согласно приложению 30, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ В 2020 ГОДУ

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Приморского края предоставляются из краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на эти цели, в сумме 200 000 000,00 рубля:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Приморского края, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Приморского края.

2. Установить размер платы за пользование бюджетными кредитами, предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов. В иных случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, - в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Приморского края бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством края.

СТАТЬЯ 15. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на 2020 год согласно приложению 32 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 33 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 34 к настоящему Закону и Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 35 к настоящему Закону.

2. Предоставление государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОЛЖНИКОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД КРАЕВЫМ БЮДЖЕТОМ

Министерство финансов Приморского края вправе в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Приморским краем путем отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств на основании распорядительных актов, принимаемых Правительством края.

СТАТЬЯ 18. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить в составе источников финансирования дефицита краевого бюджета объем Резервного фонда Приморского края на 2020 год - в размере 230 000 000,00 рубля, на плановый период 2021 и 2022 годов - в размере соответственно 220 000 000,00 рубля и 210 000 000,00 рубля.

СТАТЬЯ 19. ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) ОПЛАТЫ ТРУДА

1. Установить, что повышение оплаты труда отдельных категорий работников краевых государственных учреждений, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", осуществляется в 2020 году в соответствии с темпами роста средней заработной платы, установленными планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сферах образования и науки, социального обслуживания населения, культуры, здравоохранения, утвержденными нормативными правовыми актами Приморского края.

2. Не проводить индексацию:

1) окладов, установленных работникам краевых государственных учреждений по отраслевой системе оплаты труда, за исключением работников краевых государственных учреждений, указанных в части 1 настоящей статьи;

2) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Приморского края, и Губернатора Приморского края;

3) размеров окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Приморского края;

4) размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края.

СТАТЬЯ 20. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Установить коэффициент индексации размера пособия на ребенка, предусмотренной частью 2 статьи 7 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ "О защите прав ребенка в Приморском крае", с 1 января 2020 года - 1,037, с 1 января 2021 года - 1,039, с 1 января 2022 года - 1,039.

2. Установить коэффициент индексации размера ежегодной единовременной компенсации расходов на приобретение твердого или альтернативного топлива (кроме электричества) и его доставку отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренной частью 6 статьи 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2020 года - 1,037, с 1 января 2021 года - 1,039, с 1 января 2022 года - 1,039.

СТАТЬЯ 21. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с особенностями исполнения краевого бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета без внесения изменений в закон о краевом бюджете является:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с принятием Правительством края решений о внесении изменений в утвержденные государственные программы Приморского края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий в рамках каждой государственной программы Приморского края;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований по целевой статье, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в текущем финансовом году;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в текущем финансовом году на содержание органов государственной власти Приморского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета, на основании исполнительных документов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Приморского края на исполнение государственных гарантий Приморского края при наступлении гарантийных случаев;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета на указанные цели;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в случае принятия Губернатором Приморского края, Правительством края решений об изменении численности работников этих органов;

8) перераспределение поступивших в краевой бюджет бюджетных ассигнований из федерального бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края, выделенных на основании решений Правительства Российской Федерации;

9) перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 9 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на выплаты работникам органов государственной власти Приморского края, осуществляемые в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе, трудовым законодательством и Законом Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ "О государственных должностях Приморского края", в том числе на окончательный расчет при увольнении, превышающие расчетный фонд оплаты труда;

10) перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 9 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

11) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Приморского края, софинансируемых из федерального бюджета;

12) направление средств, дополнительно выделенных Приморскому краю из федерального бюджета и не предусмотренных настоящим Законом, на основании решения Правительства края.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

СТАТЬЯ 22. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор края О.Н.Кожемяко

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