Пушков: Фейками о вмешательстве России американцы довели себя до истерики

Серьезное отношение американских журналистов на шутку президента РФ Владимира Путина о вмешательстве в выборы развеселило российского сенатора Алексея Пушкова.

Фейками о российском вмешательстве в американские выборы американцы "довели себя до истерики", считает он.

Напомним, 2 октября корреспондент NBC News поинтересовался у президента РФ, будет ли Москва пытаться повлиять на президентскую гонку в США. На это глава государства иронично сказал: "По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать". Но затем он добавил, что это шутка и у России и без того своих проблем хватает.

Однако серьезное объяснение главы российского государства не успокоило представителей американских СМИ.

"Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в конгресс. Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос. Self-induced paranoia ("Накрученная" паранойя, - прим. "РГ")", - написал он в Twitter.