Путин возмутился заявлениями о "развязывании Сталиным войны с Германией"

Президент России не стал оценивать сталинский режим, но заявил, что утверждать, что Сталин развязал войну с Германией, - верх цинизма. Об этом он сказал, отвечая на вопросы на заседании клуба "Валдай" в Сочи.

"Все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей. Это черная страница в истории нашей страны", - заявил Путин. "Но сказать, что Сталин развязал войну - это верх цинизма", - подчеркнул он и напомнил, что 22 июня 1941 года немецкие войска перешли границу СССР.

"25-27 млн погибших. Даже никто подсчитать до сих пор не может. Миллионы, под 10 миллионов погибших в Германии", - продолжил глава государства.

"Всякие домыслы сейчас о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран. Я сейчас сказал: потери Советского Союза - 25-27 млн человек. Потери Соединенных Штатов - 0,5 млн человек, а потери Великобритании - вообще, по-моему, 350-400 тысяч человек", - заметил Путин.

"Все это пытаются зачем-то смешать, спрятать, извратить. Мне кажется, что угроза в одном: угроза в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное - люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий", - предостерег президент.