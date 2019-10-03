День музыки отметят в трех столичных парках в выходные

Московские парки отметят концертами международный день музыки в воскресенье, 6 октября. Об этом сообщает портал мэра столицы.

В Воронцовском парке пройдет "Вечер классической музыки". Он начнется в 18.00 и будет состоять из двух актов по 45 минут. На главной сцене парка выступит струнный секстет оркестра Collegium Musicum. Будут исполнены русские народные песни в оригинальной обработке, а также композиции Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских композиторов. В перерывах между выступлениями конферансье расскажет гостям об истории создания произведений, а также поделится интересными фактами из биографий знаменитых исполнителей и композиторов. Вход свободный.

В парке "Фили" пройдет яркий рок-концерт в арт-студии "Филька". Начало 17.00. Перед зрителями выступят молодые музыканты: Максим Ермаков (электрогитара), Денис Козьминых (саксофон), Константин Ромашов (ударные), а также группа "Неждан Негадан". В перерывах музыканты расскажут об особенностях игры на разных инструментах. Вход свободный.

В Лианозовском парке с 15.00 пройдет концерт электронной и танцевальной музыки на территории скейт-парка. Вход свободный.