В Москве почти готов особняк для посольства Республики Южной Осетии

В Москве завершается капитальный ремонт главного дома "Усадьбы С.Г. Попова и П.Д. Елагина", который после окончания работ будет передан под размещение посольства Южной Осетии. Об этом сообщает департамент капремонта Москвы.

По данным департамента, усадьба XIX века - это объект культурного наследия федерального значения, расположенный между Покровским бульваром и Земляным валом в Лялином переулке, 10/14. Построил его в 1840 году московский купец С.Г. Попов. В советское время в здании была коммуналка. А в последнее время двухэтажное здание с мезонином и чердаком было заброшено и находилось в неудовлетворительном состоянии. Работы в здании, общей площадью 842 кв. м. начались весной 2019 года. Был укреплен фундамент, починена кровля, привели в порядок фасад здания, заменены деревянные перекрытия и лестничные пролеты. По данным департамента, здание оснащено новыми инженерными системами, вентиляцией, кондиционированием, охранной сигнализацией и видеонаблюдением.

"Отреставрировано более 190 кв. метров кирпичной кладки, оконные наличники и различные архитектурно-декоративные элементы", - уточнили в пресс-службе.

Полностью ремонт здания будет завершен к началу ноября, а до конца года в здании начнет работать посольство Южной Осетии.