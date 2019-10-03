Мужчина попытался вывезти из Якутии сумку с золотым песком

Около трех килограммов золотого песка обнаружили в сумке от ноутбука, которую вез домой из Якутии 46-летний уроженец города Костромы, проживающий в городе Сусуман Магаданской области.

Золотой груз у мужчины нашли, когда на 987-м километре федеральной автомобильной дороги Колыма полицейские остановили микроавтобус, в котором он ехал.

"В сумке для ноутбука, принадлежащей одному из пассажиров, обнаружены два свертка, в которых находилась россыпь металла желтого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятое является природным золотом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоимость такого "сувенира из Якутии" превысила 9,5 миллиона рублей.

Как признался мужчина, золотой песок он купил в якутском поселке Усть-Нера и позже собирался перепродать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов (часть 1 статьи 191 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, ранее мужчина уже совершал преступления. Его судили за убийство и разбой.