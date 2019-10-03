Новости

Жертвами тайфуна "Митаг" стали четыре жителя Южной Кореи 05:21
В Бурятии из желудка девушки извлекли 2 кг волос 05:14
Леди Гага удивила поклонников необычным названием нового альбома 05:05
КНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки 04:33
В Хабаровском крае пропали два рыбака 04:26
Япония отправит на МКС своего человекоподобного робота 04:22
Две ракеты упали в "зеленой зоне" столицы Ирака 04:20
Приморский нацпарк рассекретил "невидимого" леопарда на своем фото 04:15
ДТП в Гонконге привело к ранению 14 человек 03:50
Видео: США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman 03:43
Мексиканцы устроили беспорядки во время марша памяти 03:30
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет 03:00
СМИ: Волкер встречался с представителем фирмы сына Байдена 02:53
В США сотруднице полиции дали 10 лет тюрьмы за убийство темнокожего 02:40
Посетительница зоопарка в США станцевала в вольере со львом 01:58
Фондовый рынок США обрушился из-за неопределенности 01:50
В США семь человек погибли при крушении самолета времен Второй мировой войны 01:46
Армия Ирака приведена в состояние боевой готовности из-за беспорядков 01:28
Власти США будут брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов 01:28
США готовы ввести пошлины на сыр и вино из Европы 00:32
Задержаны подозреваемые в стрельбе в немецком Абенсберге 00:07
В Гонконге полиция разогнала митингующих слезоточивым газом 02.10.2019
В Подмосковье грузовик насмерть сбил крокодила 02.10.2019
Трамп пообещал наладить отношения с Россией 02.10.2019
Хор Валаамского монастыря выступил в Минске под куполом храма 02.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 05:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии из желудка девушки извлекли 2 кг волос

Текст: Дина Непомнящая

С жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе в Больницу скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова в Бурятии поступила 19-летняя девушка. Хирурги провели пациентке операцию и обнаружили у нее в желудке инородное тело.

Фото: iStock
Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце

Им оказался трихобезоар - плотный комок волос размером 50х10х10 сантиметров и весом около двух килограммов.

Как сообщили ТАСС в республиканском Минздраве, ссылаясь на слова руководителя операционной бригады Батора Дондокова, к такому результату может привести привычка кусать кончики своих волос. Чаще всего это делают маленькие дети от восьми лет. Как оказалось, волосы, попадая в желудок остаются там годами и со временем могут собраться в большой комок.

Отмечается, что операция по удалению трихобезоара прошла успешно. Девушка сейчас чувствует себя хорошо. Некоторое время ей придется придерживаться специальной диеты.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР