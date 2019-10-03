В Бурятии из желудка девушки извлекли 2 кг волос

С жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе в Больницу скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова в Бурятии поступила 19-летняя девушка. Хирурги провели пациентке операцию и обнаружили у нее в желудке инородное тело.

Им оказался трихобезоар - плотный комок волос размером 50х10х10 сантиметров и весом около двух килограммов.

Как сообщили ТАСС в республиканском Минздраве, ссылаясь на слова руководителя операционной бригады Батора Дондокова, к такому результату может привести привычка кусать кончики своих волос. Чаще всего это делают маленькие дети от восьми лет. Как оказалось, волосы, попадая в желудок остаются там годами и со временем могут собраться в большой комок.

Отмечается, что операция по удалению трихобезоара прошла успешно. Девушка сейчас чувствует себя хорошо. Некоторое время ей придется придерживаться специальной диеты.