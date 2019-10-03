В Приморье арестован еще один напавший на пограничников рыбак из КНДР

Суд Находки арестовал еще одного гражданина КНДР из числа напавших на российских пограничников в Японском море, сообщает ТАСС.

Таким образом, уже арестовано 11 рыбаков из КНДР по делу о нападении северо-корейских рыбаков на осмотровую группу пограничников, произошедшем 17 сентября этого года. Тогда в районе банки Кито-Ямато в Японском море были обнаружены две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом в исключительной экономической зоне РФ.

В результате вооруженного нападения четверо российских военнослужащих были ранены, один из них получил огнестрельные ранения. Есть пострадавшие и один погибший среди рыбаков.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Все они вместе со шхунами доставлены в порт Находки, на рейде которого и остаются до сих пор.

Расследование уголовного дела по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" продолжается.