Во Владивостоке убившего кондуктора подозревают в других преступлениях

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК Аврора Римская, мужчина, задержанный во Владивостоке по подозрению в нападении на кондуктора трамвая, может быть причастен еще к двум преступлениям.

Оба нарушения закона связаны с нападением на сотрудников трамвайного депо. Правда, в отличие от кондуктора трамвая в этих случаях люди остались живы.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на конечной остановке трамвайного маршрута неизвестный без видимых причин напал на женщину-кондуктора и нанес ей удары арматурой, от чего она скончалась. Известно, что подозреваемый состоял на учете у психиатра и его очень раздражали трамваи.