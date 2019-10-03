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03.10.2019 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке убившего кондуктора подозревают в других преступлениях

Текст: Ольга Журман

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК Аврора Римская, мужчина, задержанный во Владивостоке по подозрению в нападении на кондуктора трамвая, может быть причастен еще к двум преступлениям.
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Оба нарушения закона связаны с нападением на сотрудников трамвайного депо. Правда, в отличие от кондуктора трамвая в этих случаях люди остались живы.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на конечной остановке трамвайного маршрута неизвестный без видимых причин напал на женщину-кондуктора и нанес ей удары арматурой, от чего она скончалась. Известно, что подозреваемый состоял на учете у психиатра и его очень раздражали трамваи.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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