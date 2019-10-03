В Перми суд оправдал экс-главу управления Росимущества

Ленинский районный суд города Перми вынес оправдательный приговор в отношении экс-главы управления Росимущества по Пермскому краю. Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Как пояснили "РГ" в Ленинском районном суде, сторона обвинения заподозрила экс-чиновницу в незаконной передаче весной 2016 года трех участков обанкротившегося предприятия в собственность другой компании, в результате чего государству якобы был причинен ущерб в размере 74 миллионов рублей. Но суд не согласился с этими доводами, определив, что ответчик в силу своих служебных полномочий имел право распоряжаться недвижимым имуществом.

В результате суд постановил закрыть уголовное дело в отношении женщины и снять с нее подписку о невыезде.