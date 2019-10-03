СУЭК стала трижды призером самого престижного конкурса ТЭК

Второго октября в рамках Российской энергетической недели состоялось вручение наград победителям пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

Сразу три награды из рук возглавляющего экспертный совет "МедиаТЭК" пресс-секретаря президента России, заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Пескова и министра энергетики РФ Александра Новака получил заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

В частности, "СУЭК-Кузбасс" победила в номинации "Экологическая инициатива" с проектом по уборке туристических зон Кузнецкого Алатау "Экологический марафон "Zубочистка"". В номинации "Социальная и экологическая инициатива" СУЭК была награждена за реализацию в регионах России проекта "Лыжи мечты" по реабилитации детей с диагнозом ДЦП через горнолыжный спорт.

Также СУЭК стала победителем конкурса за масштабную социально-экологическую деятельность, осуществляемую совместно с руководством Красноярского края.

СУЭК много лет подряд отмечается наградами "МедиаТЭК" - самого престижного и авторитетного конкурса в профессиональной среде ТЭК. Проводится конкурс Министерством энергетики РФ, в состав экспертного совета конкурса входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. Возглавляет экспертный совет пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс