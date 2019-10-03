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03.10.2019 11:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве стоматолога кинжалом

Текст: Руслан Мельников (Махачкала)

В Дербенте задержали подозреваемого в убийстве стоматолога, сообщает республиканское управление СК.

Убийцу кондуктора во Владивостоке заподозрили в других нападениях

"Рано утром 39-летний мужчина пришел домой к 35-летнему стоматологу с жалобами якобы на зубную боль. На предложение родственников обратиться в 8 утра в кабинет доктора подозреваемый ответил, что не в силах терпеть боль" - сообщили в ведомстве.

Когда врач вышел во двор, нетерпеливый "пациент" ударил его кинжалом в сердце. Стоматолог от полученного ранения скончался.

Сейчас идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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