Самый старый дом в Арктике оказался под угрозой разрушения

Эксперты оценили состояние "Дома Эйры" на острове Белл архипелага Земля Франца-Иосифа как предаварийное. Он построен в 1881 году и считается самым старым строением в Арктике.

Как сообщает ТАСС, профессиональные реставраторы впервые обследовали "дом Эйры", до этого его осматривали только историки. По словам архитектора-реставратора Николая Смирнова, он еще может простоять несколько лет, но необходимо предотвратить разрушение.

Из-за сильного ветра стены и крыша дома расходятся. Развал достигает 15 сантиметров.

- Если ничего не предпринимать, в какой-то момент стены распадутся наружу, а крыша провалится, - прогнозирует начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка "Русская Арктика" Евгений Ермолов.

В ходе экспедиции специалисты провели первоочередные работы: очистили от земли обваловку из камней, установили входную дверь, которая защитит дом от визитов белых медведей, вернули на место содранные хищниками нащельники, а деревянные щиты на окнах заменили оргстеклом.

Кроме того, реставраторы составили план укрепления разъезжающихся стен "Дома Эйры". Для этого они собираются стянуть строение тонкими металлическими тросами. Старт работ намечен на летний сезон, они могут занять несколько лет, зато потом дом можно будет показывать туристам.

Первое здание на Земле Франца-Иосифа построила экспедиция под руководством британца Бенджамина Ли Смита. Вскоре у мыса Флора льды раздавили шхуну экспедиции "Эйра", которая дала название дому. Мореходы выжили и на шлюпках добрались до Новой Земли.

На стенах старейшего здания Арктики оставили свои автографы участники многих экспедиций на ЗФИ. Первым это сделал капитан "Эйры" Ли Смит. Сотрудники нацпарка составят каталог всех надписей.