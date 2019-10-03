Арестованного на Украине жителя Севастополя выпустили под залог

Житель Севастополя Степан Резуник, который был задержан на российско-украинской границе, выпущен под залог. Об этом сообщила его супруга.

"Слава богу, что мы его в итоге все-таки вызволили", - сказала Ирина Резуник, чьи слова приводит ТАСС.

Женщины добавила, что ее мужа отпустили под залог. По некоторым данным, для этого потребовалось внести 240 тысяч рублей. Эту сумму удалось отыскать с большим трудом.

В настоящее время мужчина находится в Киеве, где остановился в съемной квартире. По первому требованию следователя мужчине необходимо к нему явиться.

Степан Резуник в июне этого года по пути в Киев был задержан при пересечении российско-украинской границы. Ему вменяют в вину участие в незаконных формированиях. Резуника предлагали отпустить под залог порядка 800 тысяч рублей, но таких денег у семьи не было.