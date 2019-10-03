В ростовском аэропорту задержан пассажир с крупной суммой денег

Ростовские таможенники обнаружили у пассажира международного авиарейса крупную сумму, которая не была задекларирована.

Как уточнили в пресс-службе Южного таможенного управления, речь идет о 1 337 536 рублей и 20000 казахских тенге. Их пытался провести рейсом Ташкент - Ростов-на-Дону гражданин Казахстана 1986 года рождения. При этом пассажирскую таможенную декларацию пассажир не подавал.

"В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования составила более 690 000 рублей", - отметили в ведомстве.

Сообщается о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Недекларирование физическим лицом наличных денежных средств".