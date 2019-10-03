На Урале козырек подъезда упал на подростка

Правоохранительные органы изучают обстоятельства несчастного случая в Североуральске: здесь накануне днем в одном из домов на 15-летнего школьника обрушился козырек подъезда.

Мальчик пришел со своей мамой в гости к бабушке, которая живет в этом доме. ЧП произошло после того, как юноша подтянулся на козырьке, чтобы достать выброшенную из окна кредитку. Сам молодой человек упал вместе с рухнувшей частью. В центральной городской больнице ему поставили диагноз - "закрытый перелом левой берцовой кости со смещением".

По данным областной прокуратуры, жильцы этого дома неоднократно подавали заявки в управляющую компанию по поводу того, что козырек находится в аварийном состоянии и его надо заменить.

Свердловский СК начал доследственную проверку по факту ЧП. Назначена экспертиза тяжести полученных подростком травм. Опрашиваются сотрудники управляющей компании и его жильцы.