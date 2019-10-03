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03.10.2019 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске СК начал проверку столкновения самолета и трапа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована проверка утреннего инцидента в аэропорту, где самоходный трап для высадки пассажиров повредил самолет.

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- По предварительным данным, сегодня в четыре часа утра Airbus A-321 сообщением "Москва - Челябинск - Москва" совершил посадку в аэропорту города Челябинска, после чего для высадки пассажиров подали трап, который, приблизившись к воздушному судну, повредил его обшивку, - сообщили в Уральском следственном управлении СК на транспорте. - На борту самолета в этот момент находились 163 человека, из них 11 несовершеннолетних детей и шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто из пассажиров не обратился.

Сейчас следственной группой проводится осмотр места происшествия и воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, сотрудники наземных служб аэропорта, устанавливается сумма причиненного ущерба.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

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