В Тюмени проверят сообщение о выписке юноши с опухолью мозга

Росздравнадзор и Следственный комитет проверят сообщения о том, что 18-летнего молодого человека в тяжелом состоянии выписали из профильного тюменского медицинского центра и отправили домой.

Мама пациента выложила в интернет видео, где объясняет всю ситуацию с надежной на то, что ролик увидят в Росздравнадзоре и помогут начать лечение.

- У моего 18-летнего сына Михайлова Артема обнаружена опухоль головного мозга. Диагноз был поставлен еще в конце июля в Кургане. Врач мне объяснил, что опухоль находится в таком положении, что оперировать ее опасно, и необходима биопсия, после которой моим сыном будут заниматься онкологи. Для консультации и лечения нас отправили в центр нейрохирургии Тюмени. 8 августа нейрохирурги повторили то же самое, обнадежили и отправили обратно в Курган, чтобы оформить квоту на биопсию. Документы были в департаменте здравоохранения Кургана 9 августа. Оформлять их начали только 28 августа. Дату госпитализации назначили на 24 сентября, - говорит женщина в ролике.

Она уточнила, что молодой человек уже еле ходит и почти не видит. В Тюмени врачи несколько дней проводили обследования и процедуры, и сказали, что в таком состоянии уже опасно делать биопсию, и даже если она закончится успехом, онкологи за юношу не возьмутся. По словам женщины, лечение, которое пациент получал в больнице, состояло из физраствора и гормонов.

В итоге парня в тяжелом состоянии выписали и отправили домой оформлять квоту в больницу в Санкт-Петербурге.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору по Тюменской области провести проверку сообщения. Доследственную проверку начал и СУ СК РФ по Тюменской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам примут процессуальное решение.