Законопроект Республики Татарстан "О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан в сумме 264 818 828,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Татарстан в сумме 267 961 768,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Татарстан в сумме 3 142 940,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на 2021 год в сумме 270 033 384,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 272 339 250,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Татарстан на 2021 год в сумме 272 842 377,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 141 200,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 274 970 533,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 517 400,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Татарстан на 2021 год в сумме 2 808 993,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 631 282,9 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 83 724 203,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 82 577 974,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 81 431 746,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Республики Татарстан по возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, на 2020 год в сумме 9 907 800,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 907 800,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 907 800,0 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

6. Предоставить в 2020 году Министерству финансов Республики Татарстан право осуществлять государственные внутренние заимствования Республики Татарстан от имени Республики Татарстан путем привлечения из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья 3

Учесть в бюджете Республики Татарстан прогнозируемые объемы доходов бюджета Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 601 Бюджетного кодекса Республики Татарстан утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Республики Татарстан размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Представителям государства в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Татарстан, при принятии решений органами управления акционерных обществ (советом директоров, наблюдательным советом, общим собранием акционеров) по вопросам использования чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2019 года голосовать за выплату в денежной форме дивидендов по акциям в срок до 1 сентября 2020 года (если иной срок не определен уставом общества) в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли по итогам года.

2. Установить, что в 2020 году зачисление в бюджет Республики Татарстан части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2019 года, производится до 1 июля 2020 года в размере 30 процентов от указанной прибыли

Статья 7

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Татарстан согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан по целевым статьям (государственным программам Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 12 678 370,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 315 203,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 004 724,8 тыс. рублей.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан является распределение средств, зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Республики Татарстан по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в объеме до 1 810 818,4 тыс.рублей, на выполнение обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов в объеме 98 204,3 тыс.рублей, реализацию мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы в объеме до 6 726 445,5 тыс. рублей.

Статья 9

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 10

1. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Установить, что объем субсидии, подлежащей перечислению из местного бюджета в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, для отдельного муниципального образования в расчете на одного жителя составляет в 2020 году 3 процента, в 2021 году - 7 процентов, в 2022 году - 7 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и 1,3-кратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

Статья 11

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2020 год - в сумме 13 165 666,5 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 13 764 394,6 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 13 606 531,8 тыс. рублей.

2. Заменить указанные в части 1 настоящей статьи дотации в 2020 году в сумме 12 314 497,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 691 880,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 13 070 405,0 тыс. рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов): на 2020 год - 2,264, на 2021 год - 2,264, на 2022 год - 2,264.

5. Установить значение критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан:

1) по городским поселениям: на 2020 год - 1 514,6 рубля в расчете на одного жителя, на 2021 год - 1 530,7 рубля в расчете на одного жителя, на 2022 год - 1 527,6 рубля в расчете на одного жителя;

2) по сельским поселениям: на 2020 год - 273,2 рубля в расчете на одного жителя, на 2021 год - 277,7 рубля в расчете на одного жителя, на 2022 год - 279,0 рублей в расчете на одного жителя.

Статья 12

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 13 - 38 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан в целях софинансирования полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 39 к настоящему Закону.

3. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 13

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Республики Татарстан в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на 2020 год в сумме 14 748 339,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 336 678,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 950 650,1 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2020 год в сумме 8 714 676,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 842 054,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 975 032,7 тыс. рублей.

3. Установить, что в 2020 году перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящей статьей, из бюджета Республики Татарстан бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан осуществляется ежемесячно.

Статья 14

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Татарстан на 2020 год в сумме 24 884 677,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25 345 181,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 24 021 255,0 тыс. рублей и направить их на реализацию мероприятий Программы дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2020, 2021 и 2022 годы соответственно.

Статья 15

Установить предельный размер средств, направляемых на предоставление инвестиционных налоговых кредитов:

1) на 2020 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 16

1. Органы государственной власти Республики Татарстан не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Республики Татарстан, а также работников органов государственной власти Республики Татарстан и государственных казенных учреждений Республики Татарстан.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2020 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих, а также работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений.

Статья 17

1. Установить, что в 2020 году главные распорядители средств бюджета Республики Татарстан принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Республике Татарстан полномочий получателя средств бюджета Республики Татарстан по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 18

Учесть в бюджете Республики Татарстан согласно приложению 40 к настоящему Закону межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления, получаемые:

1) от федерального бюджета в 2020 году в сумме 31 294 911,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 27 685 661,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 26 250 774,0 тыс. рублей;

2) от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в 2020 году в сумме 17 510,7 тыс. рублей.

Статья 19

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют исполнение бюджета Республики Татарстан, а также в соответствии с заключенными соглашениями отдельные функции по исполнению бюджетов муниципальных образований.

Статья 20

Остатки средств бюджета Республики Татарстан на 1 января 2020 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Татарстан государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году, бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2019 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2019 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, направляются в 2020 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Кабинетом Министров Республики Татарстан соответствующего решения.

Статья 21

В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), Министерство финансов Республики Татарстан вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 938 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании решений Кабинета Министров Республики Татарстан заключать мировые соглашения, устанавливающие условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Республикой Татарстан, о предоставлении отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также об уменьшении объема обязательств путем полного или частичного освобождения должников от уплаты задолженности по начисленным пеням и штрафам.

Статья 22

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2020 года действие:

1) части первой статьи 10 Закона Республики Татарстан от 21 октября 1999 года № 2443 "О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1999, № 11; 2001, № 7 - 8; 2005, № 1 (I часть); 2011, № 12 (I часть); 2013, № 11 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 52 (часть I) в части финансирования государственной поддержки за счет средств бюджета Республики Татарстан;

2) абзаца первого части 4 статьи 9 Закона Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ "Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 4 (I часть); 2015, № 7 (I часть), № 10 (I часть); 2016, № 7 - 8; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 38 (часть I), № 92 (часть I); 2019, № 19 (часть I), № 40 (часть I);

3) абзаца второго статьи 2 Закона Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года № 66-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 12 (II часть); 2010, № 5 (I часть), № 7 (II часть), № 12 (II часть); 2011, № 8 (I часть); 2013, № 3, № 10; 2014, № 7; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 41 (часть I), № 85 (часть I); 2018, № 92 (часть I); 2019, № 28, (часть I), за исключением наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований города Казани, "город Набережные Челны", Альметьевского муниципального района, Верхнеуслонского муниципального района, Высокогорского муниципального района, Елабужского муниципального района, Зеленодольского муниципального района, Лаишевского муниципального района, Нижнекамского муниципального района, Пестречинского муниципального района;

4) абзаца второго статьи 2 Закона Республики Татарстан от 19 декабря 2008 года № 123-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть); 2012, № 11 (I часть); 2013, № 10; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 88 (часть I), за исключением наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления муниципального образования города Казани, "город Набережные Челны", Азнакаевского муниципального района, Актанышского муниципального района, Альметьевского муниципального района, Арского муниципального района, Бавлинского муниципального района, Балтасинского муниципального района, Бугульминского муниципального района, Буинского муниципального района, Высокогорского муниципального района, Елабужского муниципального района, Заинского муниципального района, Зеленодольского муниципального района, Кукморского муниципального района, Лаишевского муниципального района, Лениногорского муниципального района, Мамадышского муниципального района, Менделеевского муниципального района, Мензелинского муниципального района, Нижнекамского муниципального района, Нурлатского муниципального района, Сабинского муниципального района, Сармановского муниципального района, Тетюшского муниципального района, Тукаевского муниципального района, Чистопольского муниципального района, Ютазинского муниципального района.

Статья 23

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов

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