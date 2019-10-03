Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России

Без участия России не решается ни одна глобальная или региональная проблема, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Без конструктивного участия России ни одна ключевая проблема, будь то глобальная или региональная проблема, решаться не могут", - сказал Токаев, выступая на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока".

Президент также отметил, что большую роль в таком статусе России сыграл ее президент Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в пленарной сессии вместе с Владимиром Путиным, его филиппинским коллегой Родриго Дутерте, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и королем Иордании Абдаллой II.