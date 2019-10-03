Законопроект Томской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 60 920 524,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 55 053 819,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 5 866 704,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 62 396 900,9 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 476 376,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 61 313 089,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 58 820 149,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2 492 940,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 64 396 848,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 61 903 908,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2 492 940,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 61 462 415,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 978 353,7 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 64 189 857,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 225 274,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 149 325,3 тыс. рублей и на 2022 год профицит в сумме 206 990,8 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, за исключением доходов от указанного налога, подлежащих зачислению в областной бюджет по нормативу 100 процентов в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", подлежат зачислению по нормативу, установленному пунктом 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) в областной бюджет - 90 процентов;

2) в местные бюджеты - 10 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования муниципальных дорожных фондов в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Томской области от указанного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Томской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов капитального строительства государственной собственности Томской области, на разработку проектной документации, на реализацию мероприятий по информатизации в части информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 6

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Томской области, иных организаций и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

3) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону;

4) объем безвозмездных поступлений в бюджет Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

5) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

6) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону;

7) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Закону;

8) программу государственных внутренних заимствований Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону;

9) программу государственных гарантий Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

10) распределение иного межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

11) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону;

12) перечень главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 14 к настоящему Закону;

13) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную поддержку семьи и детей в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 7

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15.1 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 2 062 012,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 062 012,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 062 012,3 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме:

на 2020 год - 5 350 291,3 тыс. рублей;

на 2021 год - 7 010 178,9 тыс. рублей;

на 2022 год - 7 675 805,1 тыс. рублей.

Статья 8

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 34 567 875,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 34 688 302,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 34 481 311,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей.

2. Установить в составе расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетному кредиту в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 21 апреля 2015 г. № 3 к Соглашению от 7 июня 2010 г. № 01-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения):

в 2020 году - 189,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 189,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 189,7 тыс. рублей.

3. Установить в Программе государственных внутренних заимствований Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 г. № 3 к Соглашению от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 2 к Соглашению от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области и от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 2 августа 2017 г. № 01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

в 2020 году - 870 282,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 740 565,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 740 565,0 тыс. рублей.

4. Установить в составе расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 г. № 3 к Соглашению от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 2 к Соглашению от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области и от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 2 августа 2017 г. № 01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

в 2020 году - 7 758,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 6 814,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 5 073,86 тыс. рублей.

Статья 9

Установить, что Департамент финансов Томской области на основании нормативного правового акта Администрации Томской области осуществляет списание государственного внутреннего долга Томской области по государственным займам, осуществленным в валюте Российской Федерации путем выпуска ценных бумаг от имени Томской области, по которым истек срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации, начало течения которого определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с даты возникновения права владельца ценной бумаги на предъявление требования об исполнении обязательств по ценной бумаге.

Статья 10

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 300 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет в целях финансирования дефицитов местных бюджетов, погашения долговых обязательств муниципального образования, а также осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) в целях финансирования дефицитов местных бюджетов, погашения долговых обязательств муниципального образования - в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) в целях осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0,01 процента годовых от суммы бюджетного кредита.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам без предоставления обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

Статья 11

Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения, на обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений за счет:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия;

предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в областной бюджет.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Администрацией Томской области.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета устанавливается Департаментом финансов Томской области.

Статья 12

Доходы от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иные суммы принудительного изъятия, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются в 2020 году на увеличение расходов соответствующего областного государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 13

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2020 год бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) Администрации Томской области:

на реализацию государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области" подпрограммы "Профилактика правонарушений и наркомании" в сумме 600,0 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" на реализацию основного мероприятия "Снижение количества правонарушений";

на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" на реализацию основного мероприятия "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика" в сумме 3 000,0 тыс. рублей на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов";

2) Департаменту финансов Томской области:

на реализацию государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" в сумме 1 172 962,9 тыс. рублей, в том числе:

подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" в сумме 1 132 962,9 тыс. рублей по подразделу 1402 "Иные дотации" раздела 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по итогам выполнения Соглашений о мерах по социально - экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов;

подпрограммы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" в сумме 40 000,0 тыс. рублей по подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" раздела 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" на реализацию основного мероприятия "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области";

на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в сумме 3 811 626,3 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы";

3) Департаменту общего образования Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие образования в Томской области" в сумме 1 210 218,1 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" в сумме 1 140 760,1 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" в сумме 1 140 760,1 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0701 "Дошкольное образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 480 764,3 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование":

в сумме 622 016,9 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;

в сумме 31 896,3 тыс. рублей на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области;

по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" раздела 0700 "Образование" в сумме 6 082,6 тыс. рублей на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей;

на реализацию подпрограммы "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" на реализацию основного мероприятия "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 15 000,0 тыс. рублей на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации;

на реализацию регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в сумме 54 458,0 тыс. рублей:

по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 54 060,0 тыс. рублей на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях,

по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 398,0 тыс. рублей на создание центров цифрового образования детей;

4) Департаменту по культуре Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" в сумме 3 134,8 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" в сумме 3 134,8 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография":

на реализацию основного мероприятия "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской облати" "в сумме 3 134,8 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 2 755,5 тыс.рублей;

на государственную поддержку отрасли культуры в сумме 379,3 тыс.рублей.

5) Департаменту социальной защиты населения Томской области:

на реализацию государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" подпрограммы "Доступная среда" в сумме 27 311,2 тыс. рублей по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" раздела 1000 "Социальная политика" на реализацию основного мероприятия "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";

6) Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области:

на реализацию государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" в сумме 198 435,6 тыс. рублей по подразделу 0707 "Молодежная политика" раздела 0700 "Образование" на реализацию основного мероприятия "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей";

7) Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" подпрограммы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" в сумме 830,0 тыс. рублей по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию ведомственной целевой программы "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" по расходам на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области;

на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" подпрограммы "Создание условий комплексного развития сельских территорий" в сумме 1 089,9 тыс. рублей по подразделу 0503 "Благоустройство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на реализацию основного мероприятия "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий";

8) Департаменту архитектуры и строительства Томской области:

на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" в сумме 28 900,0 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 11 900,0 тыс. рублей на региональный проект "Формирование комфортной городской среды" по подразделу 0503 "Благоустройство" раздела 0500 "Жилищно - коммунальное хозяйство";

в сумме 17 000,0 тыс. рублей по подпрограмме "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" раздела 1000 "Социальная политика" на реализацию основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области";

9) Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" в сумме 18 200,0 тыс. рублей по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства";

10) Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" в сумме 50 000,0 тыс. рублей по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на реализацию основного мероприятия "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области";

11) Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" в сумме 512 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 405 985,0 тыс. рублей по подпрограмме "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области";

в сумме 94 015,0 тыс. рублей по региональному проекту "Дорожная сеть" по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 0400 "Национальная экономика";

в сумме 12 000,0 тыс. рублей по подпрограмме "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по подразделу 0410 "Связь и информатика" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи";

12) Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области:

на реализацию государственной программы "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" подпрограммы "Управление государственным имуществом Томской области" в сумме 8 000,0 тыс. рублей по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области".

Статья 14

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 18 к настоящему Закону, предоставляются из областного бюджета в порядке, установленном Администрацией Томской области, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 15

Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случаях, предусмотренных приложением 20 к настоящему Закону, предоставляются из областного бюджета в порядке, установленном Администрацией Томской области, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 16

1. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2020 году - 1 264,0 рублей на 1 жителя, в 2021 году - 1 297,0 рублей на 1 жителя, в 2022 году - 1 303,5 рублей на 1 жителя.

2. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2020 году - 90 процентов, в 2021 году - 85 процентов, в 2022 году - 85 процентов от муниципального образования с максимальной бюджетной обеспеченностью.

Статья 17

Установить с 1 января 2020 года размер индексации социальных выплат гражданам, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области, 1.

Статья 18

Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств областного бюджета гражданско-правового договора (государственного контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, получателями средств областного бюджета могут предусматриваться авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, творческих фестивалях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на организацию концертов и выступлений артистов, групп, творческих коллективов, по договорам (контрактам), связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром, а также по договорам (контрактам), связанным с обслуживанием и управлением государственным внутренним долгом Томской области;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Томской области.

Установить, что областные государственные бюджетные и автономные учреждения при заключении гражданско-правового договора (государственного контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, могут предусматривать авансовые платежи в случаях и размере, определенных настоящей статьёй.

Статья 19

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Установить, что в 2020 году перечисление межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение (софинансирование) которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются данные межбюджетные трансферты.

2. Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Томской области в соответствии с решениями главных распорядителей средств областного бюджета.

Статья 21

Установить предельную величину Резервного фонда Томской области на 2020 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 22

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин

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