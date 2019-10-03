Законопроект Ульяновской области "Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2020 год:

1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 60430486,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 10603132,3 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 10603132,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 61330506,4 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме 900020,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области на 2021 год в сумме 60252662,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 7909095,6 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7909095,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 59305840,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 5201763,4 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5201763,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области на 2021 год в сумме 59901606,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1351432,9 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 58341369,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 2750000,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета Ульяновской области на 2021 год в сумме 351056,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 964471,5 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области, предельный объём расходов на его обслуживание и общий объём бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области:

1) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 25789393,8 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 130543,0 тыс. рублей;

2) по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 25400440,2 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 92646,0 тыс. рублей;

3) по состоянию на 1 января 2023 года - в сумме 24398968,7 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 55646,0 тыс. рублей.

2. Установить предельные объёмы расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области:

1) в 2020 году - в сумме 1108000,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 9118,3 тыс. рублей;

2) в 2021 году - в сумме 1150007,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 8114,3 тыс. рублей;

3) в 2022 году - в сумме 1150007,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 6312,0 тыс. рублей.

3. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Ульяновской области:

1) в 2020 году - в сумме 40204,5 тыс. рублей, в том числе за счёт расходов областного бюджета Ульяновской области - в сумме 7746,1 тыс. рублей, за счёт источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области - в сумме 32458,4 тыс. рублей;

2) в 2021 году - в сумме 34268,1 тыс. рублей, в том числе за счёт расходов областного бюджета Ульяновской области - в сумме 8768,1 тыс. рублей; за счёт источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области - в сумме 25500,0 тыс. рублей;

3) в 2022 году - в сумме 27268,1 тыс. рублей, в том числе за счёт расходов областного бюджета Ульяновской области - в сумме 8768,1 тыс. рублей; за счёт источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области - в сумме 18500,0 тыс. рублей.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом Ульяновской области и местными бюджетами муниципальных образований Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом Ульяновской области и местными бюджетами муниципальных образований Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской области в соответствии со статьёй 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от указанного налога направляются в местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской области по дифференцированным нормативам отчислений согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета Ульяновской области, бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Ульяновской области согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Ульяновской области согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области - органов государственной власти Ульяновской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной инфраструктуры для детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год - в сумме 4768412,6 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 4702434,7 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 4726659,7 тыс. рублей.

6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ульяновской области:

1) на 2020 год - в сумме 6036488,4 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 6831450,2 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 6223125,2 тыс. рублей.

7. Утвердить прогнозируемый уровень инфляции, не превышающий:

1) на 2020 год - 3,8 процента (декабрь 2020 года по отношению к декабрю 2019 года);

2) на 2021 год - 4,0 процента (декабрь 2021 года по отношению к декабрю 2020 года);

3) на 2022 год - 4,0 процента (декабрь 2022 года по отношению к декабрю 2021 года).

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

Статья 7. Ограничение увеличения численности государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников государственных казённых учреждений Ульяновской области

Правительство Ульяновской области, исполнительные органы государственной власти Ульяновской области не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников государственных казённых учреждений Ульяновской области, за исключением случаев принятия нормативных правовых актов, предусматривающих передачу исполнительным органам государственной власти Ульяновской области или государственным казённым учреждениям Ульяновской области для осуществления отдельных полномочий или наделения отдельными функциями, которые ранее ими не осуществлялись и осуществление которых требует увеличения штатной численности государственных гражданских служащих Ульяновской области или работников соответствующих органов и учреждений.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ульяновской области в сфере социального обеспечения населения

Установить размер индексации с 1 февраля 2020 года - 1,038, с 1 февраля 2021 года - 1,04, с 1 февраля 2022 года - 1,04 следующих денежных выплат, осуществляемых в сфере социального обеспечения населения:

1) ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье;

2) ежемесячного денежного вознаграждения приёмным родителям;

3) ежемесячной доплаты приёмным родителям, проживающим в сельской местности;

4) ежемесячной денежной выплаты на питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) ежемесячной денежной выплаты на содержание воспитанника патронатной семьи;

7) ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

8) ежемесячного денежного пособия, ежегодной денежной выплаты на оздоровление лицам, которым присвоено звание "Почётный гражданин Ульяновской области";

9) ежемесячного денежного пособия супруге (супругу) лица, которому присвоено звание "Почётный гражданин Ульяновской области";

10) ежемесячной денежной выплаты, ежегодной денежной выплаты лицам, которым присвоено звание "Ветеран творческой профессии";

11) ежемесячной денежной стимулирующей выплаты творческим работникам, которым присвоено почётное звание Российской Федерации или почётное звание Ульяновской области, предусмотренное Перечнем почётных званий, установленным Законом Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 176-ЗО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области";

12) ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам и кормящим матерям, а также сумм, на которые предоставляются специальные продукты детского питания одному из родителей (лицу, его заменяющему);

13) ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной пенсии за выслугу лет работникам противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований и лицам из их числа;

14) ежемесячной денежной выплаты на питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области;

15) ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года;

16) ежемесячного денежного пособия близким погибшего (умершего) работника, установленного Законом Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей".

Статья 9. Погашение кредиторской задолженности

Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств областного бюджета Ульяновской области в случае необходимости производить расчёты по погашению кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов при условии недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего финансового года.

Статья 10. Межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области и бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 7, 12 и 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области:

1) на 2020 год - в сумме 2395988,7 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 2380357,8 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 2392005,3 тыс. рублей.

4. Установить значение критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области:

1) на 2020 год - в размере 1,0;

2) на 2021 год - в размере 1,0;

3) на 2022 год - в размере 1,0.

5. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год - в размере 353,0 рубля на одного жителя;

2) на 2021 год - в размере 367,0 рубля на одного жителя;

3) на 2022 год - в размере 374,8 рубля на одного жителя.

6. Установить значение показателя для определения общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, определяемой исходя из численности населения муниципального района (городского округа):

1) на 2020 год - в размере 339,6 рубля на одного жителя;

2) на 2021 год - в размере 353,2 рубля на одного жителя;

3) на 2022 год - в размере 367,3 рубля на одного жителя.

7. Установить, что в случае недостаточности доходов местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

8. Установить, что муниципальные районы (городские округа) Ульяновской области имеют право на получение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов при условии непревышения уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципального образования в следующих размерах:

1) на 2020 год - в размере 1,4;

2) на 2021 год - в размере 1,4;

3) на 2022 год - в размере 1,4.

9. Утвердить объём дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

1) на 2020 год - в сумме 512588,9 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 517448,4 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 608727,2 тыс. рублей.

10. Установить, что муниципальным районам (городским округам) Ульяновской области предоставляются иные дотации в случае:

1) обеспечения увеличения объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения;

2) достижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области;

3) достижения наилучших результатов по увеличению налогового потенциала;

4) достижения наилучших результатов оценки качества управления муниципальными финансами.

11. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области:

1) на 2020 год - в сумме 13000, 0 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 13000, 0 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 13000, 0 тыс. рублей.

12. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях поощрения достижения наилучших результатов по увеличению налогового потенциала:

1) на 2020 год - в сумме 15000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 15000,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 15000,0 тыс. рублей.

13. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения:

1) на 2020 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей.

14. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области:

1) на 2020 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей.

15. Установить, что в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

16. Установить, что в целях софинансирования ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, бюджетам городских округов и поселений Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

17. Установить, что в целях предоставления денежной премии победителям ежегодного областного конкурса "Лучшая муниципальная практика реализации государственной национальной политики в Ульяновской области" бюджетам городских, сельских поселений и городских округов Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

18. Установить, что в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов, бюджетам городских округов и поселений Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

19. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 14 к настоящему Закону.

20. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход областного бюджета Ульяновской области в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

21. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов в форме иных межбюджетных трансфертов, иных дотаций, субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, за счёт резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено частью 2 настоящей статьи) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Ульяновской области

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты местным бюджетам муниципальных образований Ульяновской области предоставляются из областного бюджета Ульяновской области в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на эти цели, в сумме до 50000,0 тыс. рублей на срок до трёх лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ставке 0,01 процента годовых.

3. Решение о предоставлении бюджетного кредита с указанием сроков его возврата и объёмов принимает Правительство Ульяновской области.

4. Порядок предоставления бюджетных кредитов в части, не урегулированной настоящей статьёй, устанавливается Правительством Ульяновской области.

5. Использование и возврат муниципальными образованиями Ульяновской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета Ульяновской области, осуществляются в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Ульяновской области и государственные гарантии Ульяновской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации от имени Ульяновской области предоставить Министерству финансов Ульяновской области.

Статья 13. Особенности учёта субсидий, предоставляемых отдельным юридическим лицам

1. Установить, что субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемые юридическим лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг или иных затрат, подлежат перечислению на счета, открытые Министерству финансов Ульяновской области в Отделении по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Банка России.

Санкционирование оплаты обязательств получателей субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, указанные в абзаце первом настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Ульяновской области.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на отношения, возникающие в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета Ульяновской области:

Микрокредитной компании фонду "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки; в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств; на развитие регионального интегрированного центра Российского представительства Европейской сети поддержки предпринимательства "Консорциум EEN-Россия" на базе Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России;

Фонду "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

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