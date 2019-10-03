Новости

Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" 17:05
Спектакль Марка Захарова по произведениям Сорокина поставит его дочь 16:15
Автор "Игры престолов" записал видеообращение к жителям Якутии 15:52
Легенда Болливуда Виджу Хоте умер во сне 15:20
Анонсирована очередная российская экранизация игры S.T.A.L.K.E.R. 13:35

Умерла актриса из "Вечера трудного дня" The Beatles Анна Куэйл

Новости
    03.10.2019, 17:50
Текст:   Олег Усков

Британская актриса кино и театра, лауреатка премии "Тони" Анна Куэйл скончалась в возрасте 86 лет. Актриса умерла еще 16 августа, но ее семья уведомила об этом только сейчас. Новость сообщила Mirror.

Известно, что последние годы актриса страдала от старческой деменции - неутешительный диагноз был вынесен в 2012 году.

Анна Куэйл родилась 6 октября 1936 года. Сниматься начала в шестидесятые: сериал "Мстители", Милли из "битловского" "Вечера трудного дня", "Приключения частного детектива" и "Приключения приятеля сантехника", "бондовская" комедия 1967-го "Казино Рояль" - всего более тридцати проектов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Юрий Лоза вспомнил, как его озадачил Карел Готт 13:05
Гэндальфа в сериале по "Властелину колец" предложили сделать женщиной 12:30
83-летний Ален Делон возвращается в кино 12:00
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 02.10.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 01.10.2019
Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath 30.09.2019
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса 30.09.2019
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 02.10.2019
Умер чешский певец Карел Готт 02.10.2019
Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова 28.09.2019