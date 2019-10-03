Умерла актриса из "Вечера трудного дня" The Beatles Анна Куэйл

Британская актриса кино и театра, лауреатка премии "Тони" Анна Куэйл скончалась в возрасте 86 лет. Актриса умерла еще 16 августа, но ее семья уведомила об этом только сейчас. Новость сообщила Mirror.

Известно, что последние годы актриса страдала от старческой деменции - неутешительный диагноз был вынесен в 2012 году.

Valete Anna Quayle, who looked more like him than he did. https://t.co/Dl48zlkIwa pic.twitter.com/i4wppthJnh — FabFools (@FabFools) 2 октября 2019 г.

Анна Куэйл родилась 6 октября 1936 года. Сниматься начала в шестидесятые: сериал "Мстители", Милли из "битловского" "Вечера трудного дня", "Приключения частного детектива" и "Приключения приятеля сантехника", "бондовская" комедия 1967-го "Казино Рояль" - всего более тридцати проектов.