В Минске готовятся к Всемирной шахматной олимпиаде

Вопросы проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в белорусской столице стали предметом конструктивного диалога 3 октября вице-премьера Игоря Петришенко с президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем.

Кроме того, информирует сайт правительства РБ, на встрече были рассмотрены вопросы организации в Беларуси в будущем году Кубка мира по шахматам среди женщин и Кубка мира по шахматам среди мужчин в 2021 году.

Обсуждались также на встрече в кабинете министров и вопросы развития шахмат в Беларуси, в том числе подготовки национальных квалифицированных судей по шахматам и получение ими международной квалификации, вопросы реализации проекта "Шахматы в школе".

Всемирная шахматная олимпиада, уточняют местные источники, - крупнейшее командное соревнование шахматистов стран - членов ФИДЕ, которое проводится с 1927 года каждые два года. В ней принимают участие более 1000 спортсменов из 180 стран мира.