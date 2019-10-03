В Минске проходит встреча молодых дипломатов России и Беларуси

Величайший виртуоз дипломатической интриги Шарль Морис де Талейран еще два с лишним столетия назад давал будущим коллегам разумный совет: "Верить можно только тем, кто верит в себя". С этого постулата входят в мир и современных молодые исследователи и практики политической науки.

На три дня собрались будущие консулы, атташе и послы Союзного государства в белорусской столице, где проходят консультации Клуба молодых дипломатов МИД РБ и Совета молодых дипломатов МИД России, передает БЕЛТА.

Как отметил, выступая перед коллегами, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, между двумя государствами исторически сложились отношения во многих сферах. "Реальность такова - исторически, политически и гуманитарно мы никуда друг от друга уйти не можем", - заявил первый замминистра.

Высокопоставленный белорусский дипломат назвал очень важной встречу молодых дипломатов, во время которой стороны обсуждают актуальные вопросы сотрудничества. Ведь им предстоит строить будущее белорусско-российских отношений, подчеркнул первый замминистра.

Консультации молодых профессионалов внешнеполитических ведомств, уточняет агентство, уже третьи по счету. Участникам предстоит в эти дни обсудить вопросы двусторонней и международной повестки дня с акцентом на их молодежное измерение, совместные информационные акции к юбилейным датам, в первую очередь к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, роль молодежного движения в достижении целей устойчивого развития, взаимодействие на международных площадках. Программой мероприятия предусмотрены также встречи с белорусскими парламентариями, студентами и профессорско-преподавательским составом факультета международных отношений БГУ, посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", компании Wargaming.