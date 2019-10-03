В России завершается модернизация одной из самых мощных пушек в мире

"Уралтрансмаш" завершает модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - 2С7М "Малка". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках работ по гособоронзаказу подходит к концу капитальный ремонт с модернизацией не только 203-мм пушки "Малка", но и самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Проводимые работы позволят улучшить тактико-технические характеристики изделий. В частности, на пушке заменят коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Капремонт и обновление коснутся аппаратуры внутренней связи, радиостанции, приборного комплекса противоатомной защиты и приборов наблюдения, аппаратуры приема и обработки данных.

"Тюльпан" получает новые системы связи, благодаря которым миномет сможет работать в единой системе тактического звена, современные приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанцию и вооружение. Первые модернизированные минометы "Тюльпан" уже поступили на вооружение сухопутных войск.

Самые мощные в мире 203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны. Вес применяемых боеприпасов достигает 110 кг. 840-сильный двигатель обеспечивает скорость по шоссе более 50 км/ч, экипаж САУ - 6 человек. "Малка" была принята на вооружение в 1975 году, впервые модернизирована в 80-х, после чего отправлена на хранение. В прошлом году состоялись крупные учения, задействовавшие "Малку" впервые за долгое время.