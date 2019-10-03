В США назвали самый мощный самолет российских ВВС

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 является основой мобильности российской армии, обеспечивая оперативное развертывание передовых сил в горячих точках. В этом смысле он незаслуженно оказался в тени современных истребителей и бомбардировщиков, считает эксперт американского издания The National Interest.

По его данным, Россия обладает вторым после США военно-транспортным флотом, располагая 177 тяжелыми и средними самолетами, многие из которых были задействованы в ходе сирийской кампании. Ил-76 был специально разработан для нужд ВДВ и на данный момент является основным транспортным самолетом российских ВВС.

В отличие от зарубежных аналогов он успешно справляется с перевозкой и десантированием не только живой силы, но и техники. К примеру, Ил-76 может транспортировать к месту операции до четырех боевых машин десанта (БМД), чего достаточно для оснащения взвода ВДВ. Кроме того, по мере утяжеления БМД сильнее становится и самолет. Так, модернизированный Ил-76МД-90А оснащен более мощным планером и двигателями, чтобы справиться с увеличенным весом нового БМД-4.

В то же время возможности ВВС США по десантированию ограничены пехотой и легкой техникой, отмечает автор. После того как со службы был снят легкий авиадесантный танк M551 "Шеридан", разработанный еще в 1960-е годы, ничего нового американский ВПК ему на замену предложить не смог.