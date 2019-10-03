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Рубрика: В мире

В США семь человек погибли при крушении самолета времен Второй мировой войны

Место крушения бомбардировщика B-17. Фото: WFXT Boston 25 News via AP Место крушения бомбардировщика B-17. Фото: WFXT Boston 25 News via AP
Место крушения бомбардировщика B-17. Фото: WFXT Boston 25 News via AP

В США в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны погибли семь человек. Еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Новые данные распространил телеканал WTIC-TV. Ранее сообщалось только о шести раненых.

Фото: youtube
В США определили худший самолет времен Второй мировой войны

Напомним, инцидент произошел в среду утром. Бомбардировщик B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" (штат Коннектикут). Установлено, что уже в воздухе экипаж обнаружил неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Однако при заходе на посадку самолет упал на ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью, и загорелся.

Бомбардировщик B-17 вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в показательных полетах в рамках выставки "Крылья свободы", пишет РИА Новости.

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