В США семь человек погибли при крушении самолета времен Второй мировой войны

В США в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны погибли семь человек. Еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Новые данные распространил телеканал WTIC-TV. Ранее сообщалось только о шести раненых.

Напомним, инцидент произошел в среду утром. Бомбардировщик B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" (штат Коннектикут). Установлено, что уже в воздухе экипаж обнаружил неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Однако при заходе на посадку самолет упал на ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью, и загорелся.

Бомбардировщик B-17 вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в показательных полетах в рамках выставки "Крылья свободы", пишет РИА Новости.