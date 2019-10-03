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Рубрика: В мире

В США сотруднице полиции дали 10 лет тюрьмы за убийство темнокожего

Сотрудница американской полиции Эмбер Гайгер получила 10 лет тюрьмы за непреднамеренное убийство темнокожего мужчины в Далласе.

Фото: iStock
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Инцидент произошел в сентябре прошлого года. По словам женщины, она возвращалась домой после работы и по ошибке зашла в чужую квартиру, в которой находился 26-летний афроамериканец Ботэм Джин. Гайгер подумала, что парень незаконно проник в ее жилище, выхватила пистолет и выстрелила.

Суд приговорил невнимательную сотрудницу полиции к 10 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

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