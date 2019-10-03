Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов

Администрация США планирует в обязательном порядке брать у всех нелегальных иммигрантов пробы на ДНК, сообщает The New York Times. Эти данные будут внесены в национальную криминальную базу. Такая мера, объясняют в Вашингтоне, предлагается ради того, чтобы постоянно держать нелегалов под контролем.

Когда этот проект начнет работать, пока неясно. Однако известно, что пограничная служба еще весной стала отбирать ДНК у пересекающих границу США мигрантов с целью проверки родственных связей прибывших задержанных, которые порой выдают себя за родителей сопровождаемых ими детей. Зачастую эти связи оказываются фальшивыми.

Кроме того, считают правоохранительные органы США, благодаря предполагаемой мере удастся выявлять преступников-рецидивистов. Иными словами, не допустить в Америку тех, кто уже пытался пробраться в США нелегальным путем. Или, более того, замешен в криминале на американской территории.

По данным The New York Times, сейчас в разных местах заключения США содержатся более 40 тысяч нелегальных иммигрантов. Напомним, что одним из, пожалуй, самых главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа была борьба с нелегальной иммиграцией. Еще в 2017 году он стремился поставить барьер для подобного рода переселенцев. Но тогда федеральный суд своим постановлением запретил это начинание, однако Трамп не успокоился и продолжает проталкивать свой план

Необходимо упомянуть, что этот нынешний проект встретил серьезную критику со стороны правозащитников. Из их рядов прозвучало серьезное обвинение в адрес Трампа: мол, этим проектом он хочет поставить под контроль не только иммигрантов, но и весь народ. В защиту приезжих вступилась даже корпорация "Эппл", в отделениях которой по всей стране трудятся более 400 иностранцев.

Да и в других крупных американских компаниях уже работают многочисленные квалифицированные специалисты. Например, в Гугл и Майкрософт, уточняет издание. Почему эти фирмы бьют теперь тревогу? Видимо, многие иностранцы, пусть и классные специалисты, работают у них, мягко говоря, на птичьих правах. Официальное объявление их нелегалами грозит компаниям убытками. Ведь проект Белого дома предусматривает, не только отбор ДНК у подозрительных пришлых, но и соответственно отправку обратно на родину тех, кто нарушил правила въезда в страну.

Так или иначе, решать коллизию между официальным Вашингтоном, правозащитниками и работодателями будет Верховный суд США, который начнет рассмотрение этого серьезного дела 12 ноября и вынесет свой вердикт не раньше июня следующего года.