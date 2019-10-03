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03.10.2019 18:18
Рубрика: В мире

Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов

Текст: Юрий Ершов

Администрация США планирует в обязательном порядке брать у всех нелегальных иммигрантов пробы на ДНК, сообщает The New York Times. Эти данные будут внесены в национальную криминальную базу. Такая мера, объясняют в Вашингтоне, предлагается ради того, чтобы постоянно держать нелегалов под контролем.

Когда этот проект начнет работать, пока неясно. Однако известно, что пограничная служба еще весной стала отбирать ДНК у пересекающих границу США мигрантов с целью проверки родственных связей прибывших задержанных, которые порой выдают себя за родителей сопровождаемых ими детей. Зачастую эти связи оказываются фальшивыми.

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Кроме того, считают правоохранительные органы США, благодаря предполагаемой мере удастся выявлять преступников-рецидивистов. Иными словами, не допустить в Америку тех, кто уже пытался пробраться в США нелегальным путем. Или, более того, замешен в криминале на американской территории.

По данным The New York Times, сейчас в разных местах заключения США содержатся более 40 тысяч нелегальных иммигрантов. Напомним, что одним из, пожалуй, самых главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа была борьба с нелегальной иммиграцией. Еще в 2017 году он стремился поставить барьер для подобного рода переселенцев. Но тогда федеральный суд своим постановлением запретил это начинание, однако Трамп не успокоился и продолжает проталкивать свой план

Необходимо упомянуть, что этот нынешний проект встретил серьезную критику со стороны правозащитников. Из их рядов прозвучало серьезное обвинение в адрес Трампа: мол, этим проектом он хочет поставить под контроль не только иммигрантов, но и весь народ. В защиту приезжих вступилась даже корпорация "Эппл", в отделениях которой по всей стране трудятся более 400 иностранцев.

Да и в других крупных американских компаниях уже работают многочисленные квалифицированные специалисты. Например, в Гугл и Майкрософт, уточняет издание. Почему эти фирмы бьют теперь тревогу? Видимо, многие иностранцы, пусть и классные специалисты, работают у них, мягко говоря, на птичьих правах. Официальное объявление их нелегалами грозит компаниям убытками. Ведь проект Белого дома предусматривает, не только отбор ДНК у подозрительных пришлых, но и соответственно отправку обратно на родину тех, кто нарушил правила въезда в страну.

Так или иначе, решать коллизию между официальным Вашингтоном, правозащитниками и работодателями будет Верховный суд США, который начнет рассмотрение этого серьезного дела 12 ноября и вынесет свой вердикт не раньше июня следующего года.

В мире США
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