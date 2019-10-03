Владельца "112.Украина" допросили по статьям о терроризме

Владельца телеканалов "112.Украина", NewsOne и Zik, депутата от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака заподозрили в финансировании терроризма.

"Меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая статья - финансирование терроризма и третья статья - легализация средств, полученных преступным путем", - рассказал Козак, которого цитирует издание "Корреспондент".

По словам законодателя, допрос длился около 40 минут. Козаку также задавали вопросы, связанные с подготовкой телемоста "Киев - Москва", который в итоге не состоялся.

Народный избранник отрицает свою причастность к выдвигаемым против него обвинениям и собирается отстаивать свою позицию в судах.